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委國幫派擁槍毒罪名降級 無保獲釋引不滿 檢方稱輕罪

記者馬璿╱紐約報導
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據報導，兩名委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)的幫派成員，在本月一次突襲中被捕，但因檢察官降低指控，最終在無需支付保釋金的情況下獲釋。圖片為國土安全部月前在紐約突襲阿拉瓜火車幫派。(取自國土安全部X帳號)
據報導，兩名委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)的幫派成員，在本月一次突襲中被捕，但因檢察官降低指控，最終在無需支付保釋金的情況下獲釋。圖片為國土安全部月前在紐約突襲阿拉瓜火車幫派。(取自國土安全部X帳號)

根據媒體報導，兩名委內瑞拉惡名昭彰的幫派「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成員在本月一次突襲中被捕，但因檢察官降低指控，最終在無需支付保釋金的情況下獲釋，並重返街頭。此舉引發執法人員不滿，而皇后區地檢辦公室則回應，起訴符合紐約州刑事司法改革法案，持有空氣手槍的輕罪不符合設保釋金的條件才做出此決定。

紐約郵報報導，消息人士與法庭紀錄顯示，警方在本月突襲了皇后區木邊(Woodside)的一家汽車修理廠，查獲大量古柯鹼與槍械，並逮捕27歲的塔馬羅尼斯-卡爾德拉(Jose Tamaronis-Caldera)、33歲的加西亞(Richard Garcia)及54歲的店主涅維斯(Rafael Nieves)。

三人最初被控二級非法持有武器罪(second-degree criminal possession of a weapon)及五級非法持有管制物品罪(fifth-degree criminal possession of a controlled substance)，但皇后區檢察官辦公室隨後降低指控，使塔馬羅尼斯-卡爾德拉與加西亞僅被控持有空氣槍的輕罪，無需支付保釋金即被釋放候審；涅維斯的罪名也降為四級非法持有武器罪與七級非法持有毒品罪，並獲有條件釋放。

皇后區地檢辦公室後發表聲明稱，檢察官的起訴符合紐約州刑事司法改革法案，並強調已要求對被告實施監管釋放。然而，聯邦移民機構已對加西亞發出驅逐拘留令(Deportation Detainer)，他可能面臨遣返。

根據州保釋改革法案，許多輕罪與低級重罪不符合設保釋金條件。雖然涉案者最初被控持有槍械與毒品的重罪，但檢察官後來將指控降級，使案件無法符合保釋標準，最終導致嫌犯獲釋。

據執法人員透露，這兩名移民在紐約期間住在政府資助、由酒店改建的臨時收容所。部分執法人員更向媒體表達不滿，指出這些暴力犯罪的組織成員，透過毒品、槍械與人口販運擴張勢力，卻能輕易被釋放，「若我們做好打擊犯罪的本分，ICE就不需要在街頭到處搜捕嫌犯了。」

皇后區 毒品 紐約州

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