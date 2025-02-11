紐約生活╱送外賣能日賺$300嗎？「小白」如何起步

冬季的法拉盛，寒風凜冽，街頭的外送員依舊穿梭在大街小巷，為城市的運作貢獻自己的力量。面對惡劣天氣，防風外套、防水手套和保暖鞋墊成為標配，加熱護手套則讓他們在寒風中保持手指靈活。雪天出行，電動車的防滑輪胎也至關重要，以應對濕滑複雜的路面。

在繁忙的外送配送中，合理規劃路線成為提高效率的關鍵。外送員避開容易結冰的小巷，優先選擇安全的主幹道，並透過合併相鄰訂單減少往返，讓每一分鐘都發揮最大價值。面對產業競爭，送餐平台也制定了等級機制，根據配送效率和服務品質對外送員進行評估。

外送員的收入由基本配送費和小費組成，每小時收入可達25至30美元，惡劣天氣下更有額外獎勵。而華人外送平台如飯糰外賣，則提供更直接的收益模式，單價穩定，每小時收入可達20至25美元。面對突發狀況，平台提供24小時客服支持，確保外送員在配送過程中得到及時協助。

在冬日的嚴寒中，外送員不僅送出餐點，更傳遞溫暖與希望。他們的堅守，讓城市的味道不斷流轉，也讓冬日的紐約更添一份溫情。