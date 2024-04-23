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慶祝亞裔傳統月 啟揚文化中心5月18日辦音樂會

記者范航瑜／紐約報導
啟揚文化中心第四屆「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會暨第二屆社區資源展宣布啟動。(記者范航瑜／攝影)
啟揚文化中心第四屆「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會暨第二屆社區資源展宣布啟動。(記者范航瑜／攝影)

位於皇后區法拉盛的啟揚文化中心，第四屆「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會暨第二屆社區資源展宣布啟動，今年的主題為「擁抱我們的聲音」，旨在慶祝紐約市多元亞裔文化與語言。此次活動還將與市政府多個部門及社區機構合作，討論亞裔安全和移民權益等問題。音樂會與資源展，都將於5月18日(周六)在啟揚文化中心舉行。

在啟動儀式上，本屆音樂會的劉芳攜手中國舞蹈風暴24強選手叢舒齊帶來了原創表演，為音樂會預熱。本次音樂會將呈現多樣表演藝術，包括結合美國手語的聲樂和鋼琴表演、結合武術的說唱、以及現代舞與古典鋼琴的融合。曾在台灣國際客家合唱比賽中榮獲冠軍的紐約中國民歌藝術合唱團，也將在音樂會上帶來民歌「望春風」。

此外，今年的社區資源展將重點關注亞裔安全、移民權益和醫療健康等話題。展會將設有市人權委員會、市預防仇恨犯罪辦公室、市長移民事務辦公室等機構的信息攤位，為民眾解答疑惑，提供實用信息。

劉芳表示，音樂會的目的是慶祝並發揚亞裔文化，同時讓更多人了解亞裔在美國的成就與貢獻。她邀請了來自不同種族背景的藝術家一同參與，通過相互理解和欣賞來實現社區的和諧與繁榮。

市議員黃敏儀說，亞裔社區共享了璀璨多樣的文化，啟揚文化中心的音樂會將是展現多元文化的極佳機會，鼓勵民眾踴躍參與。

音樂會和資源展覽將免費向公眾開放，但需要提前預訂門票。音樂會將於5月18日下午2時至3時30分舉行，而社區資源展則安排在當天下午1時至4時。啟揚文化中心地址為法拉盛41大道133-29號。有興趣的市民可通過電話(718)359-1888或訪問glownyc.org獲取更多信息及領票。

黃敏儀鼓勵大家踴躍參與。(記者范航瑜／攝影)
黃敏儀鼓勵大家踴躍參與。(記者范航瑜／攝影)

亞裔 移民 法拉盛

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