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避免政府關門 紐約州議會通過3天臨時性支出案

記者和釗宇 / 紐約報導
由於預算談判未達成，州議會28日通過一項臨時行支出法案，維持州府運轉。(州參議會提供)
由於預算談判未達成，州議會28日通過一項臨時行支出法案，維持州府運轉。(州參議會提供)

由於紐約州府和州議會的預算談判仍然僵持不下，紐約州新財年預算預計無法在4月1日(周一)截止日前達成協議；州長霍楚(Kathy Hochul)簽署為期三天的臨時性支出法案，將維持4月1日至3日(周三)的州府支出，28日獲得州議會通過。但根據去年的經驗，短期支出法案並不意味著預算協議接近達成。

霍楚在一份聲明中表示，她與州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議長希士提(Carl Heastie)已經磋商數周，但仍未達成協議。「雖然我相信最終協議已經近在咫尺，但我承認許多民眾希望先與家人一起度過復活節假期。」雖然已有部分州議員表示預算協議已經接近達成，但同時預計需要一份短期支出措施。

這已經是新財年預算連續第三年未能在截止日前達成協議，需要通過臨時性支出措施。去年，霍楚的短期支出從4月3日延續至10日，但4月10日仍未達成協議，隨後州議會連續通過了五次短期支出措施，到5月初才最終達成預算協議，比截止日期晚了一個月。

2022年的預算談判雖然也未能按時達成，但相對較快，在截止日後一周府會達成協議，使用了一次短期支出措施。

除了通過短期支出法案，州議會28日還通過了預算案中的債務延長法案，避免州府被信用降級。

此前有報導顯示，州府和州議會仍存在不少分歧，其中包括教育經費削減、聯邦醫療補助(Medicaid)支出。最困難的談判方面則是州府的住房計畫，霍楚在預算案中提出設立取代421-a的稅收激勵政策，鼓勵開發商建設更多可負擔房屋，但目前無論是地產商、工會、租客，訴求都比較難以協調。

預算 霍楚 紐約州

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