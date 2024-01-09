抗議驅逐無證客 曼哈頓集會爆衝突

集會遭到多名反對人士的干擾。圖為極右翼人士里納迪舉牌辱罵蘭德。(記者許君達／攝影)

紐約移民聯盟(NYIC)與市主計長蘭德(Brad Lander)8日聯合多名進步派市議員以及教育倡導團體在曼哈頓富利廣場(Foley Square)舉行集會，抗議市府對於無證客庇護 所「限期居住60天」的規定。不過，本場集會遭到了多名反對者的激烈挑戰，雙方發生持續的言語衝突，以致集會難以順利進行。

去年10月，市長亞當斯(Eric Adams)簽署命令，要求前往紐約尋求庇護的帶有兒童的無證客家庭在庇護所中只能連續居住60天，此後必須搬出庇護所並重新申請入住。首批庇護家庭原本需要在聖誕節前後遷出，但被延期至新年後，而根據計畫，最早面臨驅逐的家庭將於9日收到通知。

蘭德表示，60天期限會對庇護家庭的兒童就學產生嚴重影響。兒童如果隨家庭到處搬遷，就難以在相同的公立學校接受連貫的教育。市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Josheph)表示，這些兒童在隨著父母經歷了艱辛的逃亡之路後，或多或少都會存在心理創傷，而到了紐約如果繼續漂泊不定，這種創傷就難以癒合且會愈來愈強。

市議會多名進步派議員以及市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)均到場支持。然而，在集會現場，至少四名反對者幾乎全程都在嘗試各種手段干擾集會進行，包括舉牌抗議、敲擊金屬發出噪音、高聲吶喊以及侮辱在場議員等。他們的干擾行為激起現場的強烈對立情緒，雙方爆發口角但未發生肢體接觸。干擾者中包括曾代表共和黨參選皇后區市議員的極右人士里納迪(Jonathan Rinaldi)，他模仿前總統川普的口吻攻擊「非法移民 是民主黨拉來投票的」。

威廉姆斯表示，仇恨者散布的假訊息讓我們看到社會中醜陋一面的存在，而在這裡必須澄清的是，來到紐約的不是「非法移民」，他們是按照法律來尋求庇護的。而市議會進步黨團副主席哈尼夫(Shahana Hanif)則指責亞當斯一直在利用這場無證客危機去煽動群眾鬥群眾，把本地人的仇恨引向移民群體、並掩蓋他的失敗。