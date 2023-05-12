孟昭文提案 增加亞太裔歷史教育

國會眾議員孟昭文和聯邦參議員廣野慶子共同提出議案，倡導提升亞太裔歷史文化教育。(孟昭文辦公室提供)

在紐約和美國各地紀念亞太裔傳統月之際，紐約州華裔國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)和夏威夷州 日裔聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)11日宣布提案，倡導在學校增加教授亞太裔歷史的內容，讓下一代增進對亞太一的了解，從根源上消除仇亞犯罪。

孟昭文在聲明中說，在美國的歷史上，亞太裔做出了不可估量的貢獻；然而，在美國教育系統和社會研究的教科書中，亞太裔的歷史一直被忽視，或者很少提及。她和廣野慶子為此提出了「教授亞太裔美國人歷史法」(Teaching Asian Pacific American History Act)，將有助於提高人們對亞太裔的歷史、貢獻和經歷的認識，使全國更多學生了解並欣賞亞裔 美國人在塑造和建設美國上發揮的作用。

擔任國會亞太裔黨團(Congressional Asian Pacific American Caucus)第一副主席的孟昭文說，亞太裔的歷史就是美國的歷史，「從我們所達到的高度到我們所面臨的掙扎，後世必須了解亞太裔社區對我們國家做出的所有貢獻」。孟昭文說，更多地了解亞太裔的歷史將有助於從根源上消除對亞裔的仇恨和其實，並打擊長期以來對亞太裔的刻板印象和負面看法。