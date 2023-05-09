李燕妮為華裔發聲 盼傳承服務火把

李燕妮召集皇后區植物園群樂晨運會共三個組，籌得5000元。攝於2022年5月。（李燕妮提供）

年過五旬的李燕妮退休後，積極參與社區活動，從公園晨練到投票 站，再到老人中心 執行委員會副主席，華人 社區越來越多的民眾、社區代表與民選官員知道「李媽媽」，她也帶領華人長者參加各大表演，在抗議活動發聲，積極投票，鼓勵更多華人參政議政；今年83歲的李燕妮表示，她更希望傳遞這個「服務社區」的火把，盼望後輩接手，繼續為長者爭取權益。

加入老人中心 爭取長者權益

李燕妮與丈夫先參加王子街猶太老人中心，為中心帶來太極拳等表演，增加了中心的中國文化元素，她在一位友人的介紹下又得知華人策劃協會(華策會)的福壽老人中心，「我看到『華人』兩個字就很吸引」。

2001年開始，李燕妮說，她與長者多次代表福壽老人中心表演，從花車遊行到市長晚宴，都能看到她們的身影，經過多年的努力，她於2006年受到中心委任，成為老人中心的執行委員之一，幫助華人長者發聲。

李燕妮表示，無論是群樂晨運會，還是福壽老人中心，她都致力於幫助這些非營利組織籌款；以福壽老人中心為例，她說，中心舉辦活動與午飯都需要資金支持，一份飯只收長者兩元，其餘都要由中心補貼，若市府撤銷經費，長者的福利將極大被削減。

為了讓政府聽見華人的訴求，李燕妮說，她曾多次帶領長者前往市政廳等地，參與反對削減相關經費抗議活動，改變華人忍氣吞聲不敢維權的刻板印象；她說，為了籌集經費，她還發動身邊的會員與友人籌款，支持社區服務。

鼓勵長者投票 改變亞裔形象

隨著亞裔平權，越來越多的華裔參政，李燕妮回憶，華裔劉醇逸最早宣布參選第20選區的市議員，雖首戰並未告捷，但他隨後勝出，成為當地的第一位亞裔市議員代表，她有幸參與，幫助華人參選人拜票，看到亞裔逐漸崛起。

李燕妮說，從前紐約州眾議員楊愛倫，到國會眾議員孟昭文，再到前市議員、現任副市長班克斯（Philip Banks）高級顧問顧雅明，她都參與助選，尤其是顧雅明宣布參選市議員後，她為鼓勵華人投票成立「安康寧之友會」，十年時間內累積逾650多名會員。

增加華人的投票率至關重要，李燕妮說，公民只有投票才有話語權，她長年努力鼓勵身邊成員投票，就是為了讓民代看到華人的價值，民代才願意聆聽社區的聲音；她表示，多年來，自己成為民眾與民代溝通橋樑，幫助華裔移民解決面臨的困境。

李燕妮表示，華人地位逐漸提高，外族裔也更關注華人的聲音，她與長者曾多次受邀參加座談會與公開的比賽，展現新時期華人長者的風采。

熬過疫情高峰 期盼後輩傳承

今年83歲的李燕妮說，疫情爆發後，長者作為易感人群在家中避疫，熬過疫情高峰期，華策會太極班的50名學員「一個也沒少」，她說，通過鍛鍊強身健體，成員傳播正能量相互打氣；她說，多年來她一直培養後輩，期盼能傳承精神，後繼有人為長者繼續爭取權益。

李燕妮鼓勵更多華人長者，退休後申請加入社團，找到集體與更多同好者推廣，「喜歡跳廣場舞就去參加廣場跳舞，參加同鄉會也可以」；她還鼓勵長者參與社區服務，參加義工，尤其要積極投票，讓民代聽到亞裔的聲音，「不要以為（公共事務）不關你的事，你投票，民代就會感激，日後會幫到你」。看影片請搜：https://bit.ly/Community-wj1