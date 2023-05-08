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你我的鄰里保姆•社區奉獻者／退而不休 華裔李燕妮追尋美國夢

記者牟蘭／紐約報道
李燕妮(李媽媽)移民來美，退休後積極參與社區事務，服務長者。（左圖由李燕妮提供；右圖由陳婉菱／攝影）
李燕妮(李媽媽)移民來美，退休後積極參與社區事務，服務長者。（左圖由李燕妮提供；右圖由陳婉菱／攝影）

記者牟蘭／紐約報導

出生在印度尼西亞的李燕妮，因當地的排華運動，輾轉遠赴美國紐約，最初在衣廠與餐館打拚，目睹當時華人「低人一等」悲慘遭遇，從「李太太」到「李媽媽」，退休後的她與自己的團隊出現在各大活動現場，展示華人長者的風采，她還致力於鼓勵華人投票，參政議政，讓政府看到華裔社區的力量，願意傾聽社區的訴求。

印尼華僑赴中讀書 輾轉抵美

李燕妮於1940年出生在印度尼西亞，因對母國的熱愛，她與家人始終在當地保留中國國籍，由於印尼政府辦理的大學只允許本地人就讀，她高中畢業後，搭郵輪前往中國申請大學，隨後進入北京師範大學攻讀數學系，畢業後在北京中學任教八年。

中國政府允許華僑返鄉探親後，她與丈夫希望前往印尼探望身體不好的父親，由於印尼爆發排華運動，她並不是印尼國籍，在香港轉機時，被告知無法前往，只能與丈夫計畫先去西方國家，再輾轉回印尼探望家人。

李燕妮說，當時她已過而立之年，丈夫讓她選擇去歐洲的城市還是美國的紐約市時，她毅然選擇後者，「我熟悉紐約市」；申請獲批後，她與家人前往紐約，為了能夠返回印尼探望父親，她在當地居住滿五年後，申請成為公民。

彼時，李燕妮回憶，華人在美國地位不高，許多華人沒有移民身分，七、八人擠在一個公寓，門牌上不敢寫自己的中文名，在公共場合說中文都要輕聲細語，生怕遭到他人的不滿，遇到罪案或不公對待後，也忍氣吞聲，不敢求助。

李燕妮最初在曼哈頓華埠的衣廠打工，因有大學學歷，老闆支付她時薪，避免了沒日沒夜趕工的辛苦，她在閒暇之間也幫助工友計算薪水，之後為開一家自己的餐廳，她又前往餐廳打工兩年，攢下本錢後開一家自己的店，追尋她的美國夢。

兒子碩士畢業後，李燕妮夫婦原本想讓孩子繼承家業，兩人從餐館轉行進出口，但兒子的興趣並不在此，申請攻讀電腦科學後，在曼哈頓入職一家大公司成為電腦工程師，1994年、54歲的她與丈夫先後退休，移居到法拉盛居住。

孩子獨立成才 參與社區事務

1990年代的法拉盛沒有大量華人居住，李燕妮說，剛退休後，她與丈夫不敢出門，直到兒子發現紐約市皇后區植物園(Queens Botanical Garden)晨練的華人長者，她才又找到屬於自己的新天地。

得知這一消息後，李燕妮表示，她第二日就參加活動，加入其他長者的太極拳運動，後來成員逐漸增加，為此成立皇后花園群樂晨運會，老會長退休後，她接手這個組織，每天上午與長者共同運動，「這是我接觸的第一個團體」。

除了太極拳運動外，李燕妮說，她曾遇見一位熱心的華裔朋友，成為市選舉局的投票站監督員，期間她認識了年近80歲的義工海倫，受到她的鼓勵，她不但堅持擔任市選舉局的義工十年，每年投票日都凌晨4時到5時起床，上午5時30分抵達投票站，一直工作到晚上9時30分左右才離開，還投入時間參與更多社區事務，「我的眼光更打開」。看影片請搜：https://bit.ly/community-wj1

（李燕妮「李媽媽」的故事尚未結束，敬請留意下篇5月9日完整報導）

本專欄由麥當勞贊助
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