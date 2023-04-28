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華策會倡導日 為亞太裔、社工發聲

記者許君達／紐約報導
參加集會的有華策會員工，還有老人中心的年長者。(記者許君達／攝影)
參加集會的有華策會員工，還有老人中心的年長者。(記者許君達／攝影)

華人策劃協會(CPC)27日在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)，舉辦第六屆年度倡導日(Annual City Advocacy Day)活動，來自全市的華策會機構員工與老人中心的年長者齊聚，與到場支持的民選官員一同呼籲市府政策和預算應優先考慮亞裔移民低收入群體的需求。

華策會今年的主要倡議包括為「亞太裔社區支持計畫」增加經費到750萬元，以及調整社工時薪至21元，此外還有成人掃盲、夏季青年就業計畫、老年和移民服務以及延長對無證兒童保育的資助等議題。

華策會總裁兼首席執行官何永康說，華策會每年為全市28萬人提供服務，人群包括老人、兒童、低收入者、新移民、殘障者乃至性少數群體，為這些群體服務的工作者值得擁有更好的待遇和生活水平，呼籲市府能聽到這些的社工的聲音。

住在皇后區的馮斌上台演講時分享，他的兒子Vincent是一位自閉症患者，在華策會的法拉盛中心接受了數年的康復訓練後，已逐漸能夠開始融入社會，現在可以自己乘坐公車去上課，甚至還找到了一份工作，開始自食其力。

到場支持的市議員黃敏儀表示，華策會為她的選區居民做出很多貢獻，她將在市議會協助爭取更多的資源；市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)則說，將與華策會這樣的社區服務機構站在一起，並肩戰鬥。

市議員黃敏儀到場支持。(記者許君達／攝影)
市議員黃敏儀到場支持。(記者許君達／攝影)

華策會的員工和人瑞中心的年長者還帶來自編自演的節目，有民族舞蹈、現代舞、太極拳，還有樂器演奏。華策會也在廣場上設立了諮詢台，為感興趣的市民提供服務宣講。

華策會的員工和人瑞中心的年長者還帶來自編自演的節目。(人瑞中心提供)
華策會的員工和人瑞中心的年長者還帶來自編自演的節目。(人瑞中心提供)

華策會成立於1965年，是全美最大的主要針對亞裔的社會服務機構之一，服務範圍包括敬老、扶幼、助殘、幫助新移民和弱勢群體爭取福利等。

移民 低收入 亞裔

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