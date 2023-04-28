華策會倡導日 為亞太裔、社工發聲

參加集會的有華策會員工，還有老人中心的年長者。(記者許君達／攝影)

華人策劃協會(CPC)27日在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)，舉辦第六屆年度倡導日(Annual City Advocacy Day)活動，來自全市的華策會機構員工與老人中心的年長者齊聚，與到場支持的民選官員一同呼籲市府政策和預算應優先考慮亞裔 、移民 和低收入 群體的需求。

華策會今年的主要倡議包括為「亞太裔社區支持計畫」增加經費到750萬元，以及調整社工時薪至21元，此外還有成人掃盲、夏季青年就業計畫、老年和移民服務以及延長對無證兒童保育的資助等議題。

華策會總裁兼首席執行官何永康說，華策會每年為全市28萬人提供服務，人群包括老人、兒童、低收入者、新移民、殘障者乃至性少數群體，為這些群體服務的工作者值得擁有更好的待遇和生活水平，呼籲市府能聽到這些的社工的聲音。

住在皇后區的馮斌上台演講時分享，他的兒子Vincent是一位自閉症患者，在華策會的法拉盛中心接受了數年的康復訓練後，已逐漸能夠開始融入社會，現在可以自己乘坐公車去上課，甚至還找到了一份工作，開始自食其力。

到場支持的市議員黃敏儀表示，華策會為她的選區居民做出很多貢獻，她將在市議會協助爭取更多的資源；市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)則說，將與華策會這樣的社區服務機構站在一起，並肩戰鬥。

市議員黃敏儀到場支持。(記者許君達／攝影)

華策會的員工和人瑞中心的年長者還帶來自編自演的節目，有民族舞蹈、現代舞、太極拳，還有樂器演奏。華策會也在廣場上設立了諮詢台，為感興趣的市民提供服務宣講。 華策會的員工和人瑞中心的年長者還帶來自編自演的節目。(人瑞中心提供)

華策會成立於1965年，是全美最大的主要針對亞裔的社會服務機構之一，服務範圍包括敬老、扶幼、助殘、幫助新移民和弱勢群體爭取福利等。