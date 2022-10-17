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槍匪連搶21商店 含法拉盛、白石鎮

記者鄭怡嫣╱紐約報導
連環搶案嫌犯一。(市警局提供)
連環搶案嫌犯一。(市警局提供)

紐約市近日再爆連環搶案，在不到兩個月間，兩名嫌犯持槍在夜間對全市多地商家搶劫，迄今共犯案21起，包括多處華人聚居地區，市警16日發布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，在8月17日至10月9日間，兩名嫌犯在夜間持槍搶劫共21起，單獨及結夥均有，時間在傍晚5時至11時不等，地點涵蓋曼哈頓下東城、北布碌崙(布魯克林)、布碌崙威廉斯堡、布碌崙綠點、皇后區各多區域及法拉盛、白石鎮等地。

華人聚居的皇后區法拉盛，9月2日晚9時44分，一嫌走進大學點大道近20大道的商店，向19歲的店員展示腰上的手槍，索要錢財，店員交出1527元，並未受傷。9月21日晚11時10分左右，一嫌走進緬街近北方大道的一家商店，向23歲的男店員亮出槍枝，索要錢財，員工從現金收銀台裡取出1580元，店員未受傷。

警方表示，截至16日，二嫌仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

連環搶案嫌犯二。(市警局提供)
連環搶案嫌犯二。(市警局提供)

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