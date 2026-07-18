我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

從藍圖到突破：紐約市可負擔住宅的經驗開發商與 JPMorganChase 幫助社區和居民蓬勃發展

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
JPMorganChase正在協助布碌崙卡納西（Canarsie）的Bay Vi...
JPMorganChase正在協助布碌崙卡納西（Canarsie）的Bay View Houses的復修計畫。

要找到可負擔的住房，對許多人來說仍然是一項挑戰，因為美國各地的住宅短缺情況持續不斷。房屋價格上漲，加上利率高企，使得當地大部分人都無法置業。同時，隨著租賃需求增加，面對租住可負擔住宅挑戰的人數也在增加。

哈佛大學住宅研究聯合中心發表的 2025 年全國住宅狀況報告顯示，租客的成本負擔在 2023 年再次創下新高。同樣地，JPMorganChase Institute 的報告也反映，租客的負擔能力正在下降，迫使人們將更多實得工資用作支付住宅相關費用。美國各地對可負擔住宅的需求日益增長，紐約市也正是如此。

大規模更新布魯克林社區

在布碌崙卡納西（Canarsie），Bay View Houses 是幾代居民安居樂業的地方。JPMorganChase 正在協助資助這個 1,608 個單位可負擔住宅項目的大型復修計畫。其目標不只是修復建築物，而且還為了提升日常生活品質。計畫升級包括更明亮、更溫馨的公共區域；翻新的大廳和入口通道；增強的安全性；免費的 Wi-Fi；ADA 的改進；電梯的升級；甚至是重要的基本修復，如修復的人行道和柵欄。家庭也將受益於室外和社區的擴大功能，包括五個遊樂場區和改進的社區設施空間，以及為租戶提供的社會服務。

強化布朗克斯的公共住宅庫存

Edenwald Houses 位於布朗士的貝切斯特社區，名列《國家史蹟名錄》，是布朗克斯最大的公共住宅社區，其功能就如小鎮 — 數十棟建築、數千名居民，以及取決於共用基礎設施和服務運作的日常節奏。JPMorganChase 提供支援，除了公用設施、公共區域和社區設施升級外，還在 42 棟建築中協助修復2,030個單位。對居民而言，這種工作不僅僅是建築，而是恢復可靠性，同時尊重這個社區和發展歷史：更安全、更好的住宅維護，並在未來為家庭提供服務而建造。專案是 NYCHA PACT 計畫的一部分，反映了持續努力保持布朗克斯可負擔住宅供應的強大穩定。

哈林中心的現代化住宅

在哈林中部，Jackie Robinson Houses 專注於許多紐約人想要的社區：讓長期居民繼續居住，同時使家園達到現代標準。JPMorganChase 支援 10 棟建築中 1,052 個 NYCHA 公共住宅單位的改造。整修工程擴及家庭中塑造日常舒適度的部分區域，包括新單位內部、公共區域和無障礙升級和能源效率改善，以及主要的後牆工程，如全面升級水電系統。這不僅僅是幾次補漆：範圍包括廚房和浴室的全面裝修、通風改善和加熱優化/電氣化，這些改善有助於建築物感覺更健康，且對家人們更可靠。

J.P. Morgan Community Development Banking 東區主管 Sharmi Sobhan 表示：「我們為這些專案產生深遠影響感到自豪，並很高興能與這些開發商合作，提升我們社區的福祉，並擴大紐約市優質可負擔住宅的供應。每個額外的住宅單位都很重要，而增加可負擔住宅的數量更是至關重要。」

對紐約市未來的更廣泛承諾在紐約市，JPMorganChase為近 400萬客戶提供銀行服務，並跨部門工作以擴大經濟機會。過去五年來，JPMorganChase 已向當地非營利組織投資超過 1.3 億美元，支援480,000 名小型企業客戶，並為數千名居民提供財務健康教育，擴大了銀行業務、財務健康資源、自有住宅和其他財富建立工具的普及。

JPMorganChase 商業銀行部門經理兼紐約市市場領導團隊主席 Robert Rodriguez 表示：「JPMorganChase 與當地利益相關者合作擴大住宅選擇時，其目標是為所有人創造具包容性的經濟機會。當我們的社區茁壯成長時，我們都茁壯成長。」

請造訪 jpmorgan.com/commercial-real-estate 以深入瞭解有關可負擔住宅和社區發展的資訊。

也可以造訪 https://www.jpmorganchase.com/communities/new-york 閱讀更多關於紐約市的情況。

精華 FAQ

  • 文中提到三個重點項目：布碌崙 Canarsie 的 Bay View Houses、布朗克斯的 Edenwald Houses，以及哈林中部的 Jackie Robinson Houses，皆屬可負擔住宅與公共住宅更新計畫。

  • 改善內容包括公共區域翻新、入口與大廳升級、加強安全、免費 Wi-Fi、ADA 無障礙調整、電梯與水電系統更新，以及廚房、浴室、通風和供暖等設施優化。

  • 因為美國住房短缺與租金壓力持續上升，許多家庭負擔加重。JPMorganChase 認為擴大可負擔住宅供應能提升社區福祉，並創造更包容的經濟機會。

紐約市 租客 利率

上一則

亞馬遜擬花10億 建長島東北物流樞紐

下一則

大紐約僑界 首召開雙十國慶籌備會議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐市警東村停車場 改建可負擔房 市有土地開發新嘗試

紐市警東村停車場 改建可負擔房 市有土地開發新嘗試
舊金山今年租房空置率 低於紐約

舊金山今年租房空置率 低於紐約
紐森拍板 加州可負擔房成本 每套最高降7萬元

紐森拍板 加州可負擔房成本 每套最高降7萬元
全市住房缺口達50萬戶 曼哈頓租金中位數漲至每月5295元

全市住房缺口達50萬戶 曼哈頓租金中位數漲至每月5295元

熱門新聞

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

2026-07-12 07:21
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

2026-07-10 13:59
皇后區長島市一家承接市府相關工程的建築材料檢測及特別檢驗公司，近日遭兩名前女性員工提起聯邦訴訟。圖為涉案公司。(谷歌地圖)

被辱稱「功夫」、「筷子」 華裔女員工控公司性騷及歧視

2026-07-12 14:06
加拿大野火濃煙16日持續籠罩紐約市，在戶外到處都可聞到刺鼻的煙味。圖為戴著面罩、裹著頭巾在皇后區白石鎮高速路旁賣水果的女子。(記者唐典偉／攝影)

加拿大野火濃煙估明日離開紐約 周末恐隨雨回流

2026-07-16 12:26

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料