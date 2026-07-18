從藍圖到突破：紐約市可負擔住宅的經驗開發商與 JPMorganChase 幫助社區和居民蓬勃發展

JPMorganChase正在協助布碌崙卡納西（Canarsie）的Bay View Houses的復修計畫。

要找到可負擔的住房，對許多人來說仍然是一項挑戰，因為美國各地的住宅短缺情況持續不斷。房屋價格上漲，加上利率 高企，使得當地大部分人都無法置業。同時，隨著租賃需求增加，面對租住可負擔住宅挑戰的人數也在增加。

哈佛大學住宅研究聯合中心發表的 2025 年全國住宅狀況報告顯示，租客 的成本負擔在 2023 年再次創下新高。同樣地，JPMorganChase Institute 的報告也反映，租客的負擔能力正在下降，迫使人們將更多實得工資用作支付住宅相關費用。美國各地對可負擔住宅的需求日益增長，紐約市 也正是如此。

大規模更新布魯克林社區

在布碌崙卡納西（Canarsie），Bay View Houses 是幾代居民安居樂業的地方。JPMorganChase 正在協助資助這個 1,608 個單位可負擔住宅項目的大型復修計畫。其目標不只是修復建築物，而且還為了提升日常生活品質。計畫升級包括更明亮、更溫馨的公共區域；翻新的大廳和入口通道；增強的安全性；免費的 Wi-Fi；ADA 的改進；電梯的升級；甚至是重要的基本修復，如修復的人行道和柵欄。家庭也將受益於室外和社區的擴大功能，包括五個遊樂場區和改進的社區設施空間，以及為租戶提供的社會服務。

強化布朗克斯的公共住宅庫存

Edenwald Houses 位於布朗士的貝切斯特社區，名列《國家史蹟名錄》，是布朗克斯最大的公共住宅社區，其功能就如小鎮 — 數十棟建築、數千名居民，以及取決於共用基礎設施和服務運作的日常節奏。JPMorganChase 提供支援，除了公用設施、公共區域和社區設施升級外，還在 42 棟建築中協助修復2,030個單位。對居民而言，這種工作不僅僅是建築，而是恢復可靠性，同時尊重這個社區和發展歷史：更安全、更好的住宅維護，並在未來為家庭提供服務而建造。專案是 NYCHA PACT 計畫的一部分，反映了持續努力保持布朗克斯可負擔住宅供應的強大穩定。

哈林中心的現代化住宅

在哈林中部，Jackie Robinson Houses 專注於許多紐約人想要的社區：讓長期居民繼續居住，同時使家園達到現代標準。JPMorganChase 支援 10 棟建築中 1,052 個 NYCHA 公共住宅單位的改造。整修工程擴及家庭中塑造日常舒適度的部分區域，包括新單位內部、公共區域和無障礙升級和能源效率改善，以及主要的後牆工程，如全面升級水電系統。這不僅僅是幾次補漆：範圍包括廚房和浴室的全面裝修、通風改善和加熱優化/電氣化，這些改善有助於建築物感覺更健康，且對家人們更可靠。

J.P. Morgan Community Development Banking 東區主管 Sharmi Sobhan 表示：「我們為這些專案產生深遠影響感到自豪，並很高興能與這些開發商合作，提升我們社區的福祉，並擴大紐約市優質可負擔住宅的供應。每個額外的住宅單位都很重要，而增加可負擔住宅的數量更是至關重要。」

對紐約市未來的更廣泛承諾在紐約市，JPMorganChase為近 400萬客戶提供銀行服務，並跨部門工作以擴大經濟機會。過去五年來，JPMorganChase 已向當地非營利組織投資超過 1.3 億美元，支援480,000 名小型企業客戶，並為數千名居民提供財務健康教育，擴大了銀行業務、財務健康資源、自有住宅和其他財富建立工具的普及。

JPMorganChase 商業銀行部門經理兼紐約市市場領導團隊主席 Robert Rodriguez 表示：「JPMorganChase 與當地利益相關者合作擴大住宅選擇時，其目標是為所有人創造具包容性的經濟機會。當我們的社區茁壯成長時，我們都茁壯成長。」

請造訪 jpmorgan.com/commercial-real-estate 以深入瞭解有關可負擔住宅和社區發展的資訊。

也可以造訪 https://www.jpmorganchase.com/communities/new-york 閱讀更多關於紐約市的情況。