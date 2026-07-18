美國華裔小姐競選「誰是冠軍」有獎競猜， 豪禮、禮卡等著你

競猜活動qr code

萬眾矚目的2026年「第23屆美國華裔 小姐競選」已進入火熱倒數階段！今年大會全面升級，以「星途閃耀 華麗綻放」為主題，不僅與紐約電影學院（NYFA）深度合作，將傳統選美打造為專業演藝培育平台，更重磅邀請到香港TVB視帝陳山聰擔任特別嘉賓。總決賽將於2026年8月1日（星期六）晚上11時半，在康州金神大賭場（Mohegan Sun）盛大舉行。為了讓觀眾一同見證閃耀新星的誕生，主辦單位世界日報、世界新聞網與ez生活網聯合主辦「誰是冠軍」有獎競猜活動，邀請全美華人 一同化身神準評審，預測后冠得主，贏取總價值數千美元的豪禮與現金禮卡 ！

隨著決賽進入最後衝刺，9位才貌雙全的候選佳麗正蓄勢待發。即日起至2026年7月31日（五）止，民眾只需登入ez生活網活動網頁，選出心目中的冠軍佳麗，並填寫姓名、電話及Email提交，即可完成投票。猜中最終冠軍者，將自動獲得抽獎資格。為求公平，每人限參加一次，重複填寫僅採計第一次資訊。主辦單位將於2026年8月4日（二）舉行抽獎，屆時更將邀請新科美國華裔小姐冠軍，親臨世界日報文化藝廊公開抽出幸運得主。

本次競猜活動的獎品陣容极其奢華，包含：

洋子健身一等獎（1名）： 送出總價值超越 $2,500 的頂級健康大禮包，內含洋子健身全明星 VIP 年卡、Grace Pilates 10節團課，以及亞洲健身小姐冠軍付暉親自進行的一對一體態評估。

美資堂一等獎（1名）： 由 La peau 美資堂送出價值 $1,198 的2次超光子嫩膚，及價值 $1,170 的6次韓國水光煥膚皮膚管理。

優秀參與獎（各10名）： 洋子健身與美資堂分別提供精選健身年卡、普拉提課程及活氧療膚管理等超值好禮。

特別養生獎（1名）： 俏江南養生館 $200 現金消費券（限全身基礎護理，有效期至2026年底）。

現金禮卡獎（5名）： 各得 ez生活網 $100 禮卡，總價值達 $500！

想了解更多佳麗資訊，請至官方網站（https://misschinesepageant.com/usa/contestants）一探究竟。歡迎大眾把握機會投下神聖一票，抱回令人艷羨的豪華大獎！

2026年「第23屆美國華裔小姐競選」部分佳麗合影。