保羅琳•蒲京創新的新生代鋼琴家連接傳統重塑古典音樂未來

保羅琳•蒲京創新的音樂道路重新詮釋了古典音樂魅力。

在全球古典樂壇持續演變之際，一位兼具深厚傳統功底與先鋒探索精神的青年鋼琴家正迅速崛起。保羅琳•蒲京以其精湛的藝術造詣、深邃的音樂詮釋及對當代曲目的熱忱宣導，成為新一代音樂家中備受矚目的代表性人物。她自由游走于巴赫的複調殿堂與凱奇的音響實驗之間，用琴鍵搭建起連接歷史經典與未來之聲的橋樑。

蒲京畢業於美國新英格蘭 音樂學院，接受嚴格的獨奏與室內樂雙重訓練。她並未止步於演奏技藝的精進，更主動將學術研究融入藝術實踐。2025年1月，她完成了約翰•凱奇為預製鋼琴而作的「奏鳴曲與間奏曲」全集演出，這一里程碑事件被業界視為對先鋒派鍵盤文獻的深度致敬。隨後，她完成了題為「通過節奏、比例、手勢與音色走向寧靜：比較表演研究」的音樂理論論文，從學理層面系統剖析該作品的美學結構，展現出學者型演奏家的獨特素養。

目前，蒲京正在紐約大學 攻讀音樂藝術博士學位，持續拓展表演、研究與跨學科合作的邊界，致力於在21世紀語境中重新定義古典音樂的社會功能與藝術形態。

蒲京的才華獲得多項重量級榮譽認證。她於2023年及2024年連續兩次斬獲新英格蘭音樂學院「魯賓•伯曼榮譽競賽協奏」曲類獎項。2025年，她獲選為「坦格爾伍德音樂節鋼琴學者」，並獲得「比利•喬爾鍵盤獎學金」全額資助；2026年再度受邀擔任同一音樂節鋼琴學者——連續入選這一全球頂尖夏季音樂節的鋼琴專案，充分印證了國際藝術界對其持續成長潛力與藝術領導力的高度認可。

她的演出足跡遍及海內外知名音樂殿堂，包括大穀洋夫音樂廳、喬丹音樂廳、查普曼音樂廳、鼓浪嶼音樂廳等。曲目橫跨巴羅克至當代，既有巴赫、貝多芬、勃拉姆斯、李斯特、蕭邦、拉威爾的經典文獻，亦涵蓋約翰•凱奇、利蓋蒂、史蒂夫•賴希、拉亨曼、喬納森•哈威等現代與先鋒派大師的複雜作品。這一寬廣的曲目光譜，不僅彰顯其卓越的技術駕馭力，更凸顯其以“聲音本體”為線索梳理西方音樂語言演變史的學術自覺。

作為當代音樂的堅定推動者，蒲京與多位頂尖作曲家及演奏家保持密切合作，包括**瑪蒂•艾普斯坦、克利斯蒂安•沃爾夫、路易士•戈德斯坦等。她近期參與新英格蘭音樂學院與波士頓交響樂團聯合舉辦的「我所聽見」系列演出，並在SICPP音樂節中與國際知名藝術家同台，持續拓展新音樂的公眾影響力。此外，她正積極將藝術觸角延伸至**音樂產業及跨學科合作**領域，展現出超越演奏家身份的綜合型藝術領導力。

從波士頓到紐約，從學術殿堂到國際音樂節，保羅琳•蒲京正以其深刻的藝術洞見、扎實的學術根基與開放的跨界思維，逐步構建屬於當代鋼琴家的全新範式。她不僅是一位演奏者，更是一位研究者、宣導者與創新者——以富有遠見的藝術追求，引領古典音樂在新時代的傳承與變革。