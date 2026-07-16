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守護一生心血！君信聯合律師樓專精信託規劃為華人資產築起防護網

紐約訊
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君信聯合律師樓負責人深耕紐約華人社區。
君信聯合律師樓負責人深耕紐約華人社區。

許多華人移民在美奮鬥半生，累積了房產與可觀財富。然而，在面臨遺產傳承、稅務規劃與資產保護時，常因缺乏完善的法律安排，導致心血面臨縮水風險。君信聯合律師樓提醒，及早透過專業的「信託」規劃，不僅能合法節稅，更能抵禦官司、醫療開銷等未知風險，讓財富安全、有秩序地傳承給下一代。

君信聯合律師樓深耕紐約華人社區多年，專精各類信託與資產規劃，服務涵蓋白卡信託、房產信託、9/11賠償信託、傷害賠償信託及收入超標信託等。憑藉豐富的實務經驗，施博律師帶領專業團隊，致力為客戶量身打造合規且具前瞻性的財產保護方案。

何謂信託？它是一種法律契約，由設立人將資產交由受託人管理，以保障受益人。君信專家指出，與傳統遺囑相比，信託擁有「資產隔離」與「意願控制」兩大核心優勢。遺囑必須經過耗時數月至數年的法庭認證程序，花費可能高達遺產總值的3%至8%，更會讓家庭財務隱私完全公開。反之，信託資產在當事人過世後無須法庭認證，能直接、隱密且高效地分配。

透過設立信託，華人家庭能達成以下多重保障：

1. 政府福利與房產保全：透過「白卡信託」，長者可合法享受醫療補助長期照護，同時保護房產未來不被政府追討，順利傳予子女。

2. 訴訟隔離與資產保護：為醫師、企業主等高訴訟風險行業者建立法律防火牆，有效抵禦債權人追討，保護核心家庭資產。

3. 優化稅務與財富傳承：紐約州遺產稅率高昂，信託是合法節省乃至免除聯邦與州遺產稅的關鍵工具。

4. 防範婚姻風險與揮霍：可設定「禁止揮霍條款」，防止資產因子女離婚遭配偶分割，或因子女理財不當而迅速耗盡。

5. 保障特殊需求家人：專項信託能為身心障礙家屬提供額外經濟支持，且不影響其領取政府補助的資格。

君信辦理的信託，不僅是一份文件，更是值得託付的認同——「因為專注，所以專業；唯其專業，所以成功」，秉持「因為專注，所以專業」的理念，施律師親力親為，為華人家庭量身訂做財富傳承與稅務規劃方案，守護僑胞在美一生打拚的心血。

【君信聯合律師樓 聯絡資訊】

曼哈頓辦公室：401 Broadway, Suite 409, New York, NY 10013｜電話：212-965-8686

法拉盛辦事處：3808 Union Street, 9D, Flushing, NY 11354｜電話：212-965-8661（需預約）

精華 FAQ

  • 因為許多華人在美累積房產與財富後，若缺乏完善法律安排，容易面臨遺產稅、官司、醫療費與傳承失序等風險。及早設立信託可提升保護與分配效率。

  • 信託可讓資產在當事人過世後直接分配，通常不必進入漫長的法庭認證程序，也較能保護隱私、降低費用，並透過條款達成資產隔離與意願控制。

  • 文章提到其服務涵蓋白卡信託、房產信託、9/11賠償信託、傷害賠償信託與收入超標信託，並由施博律師帶領團隊，為客戶量身打造合規的財產保護方案。

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