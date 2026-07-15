海之滴【夏日感恩優惠】掃描二維碼（QR CODE） 獲得褐藻糖膠免費試用。感謝廣大愛用者長年以來對海之滴的信任。

慶賀三度榮獲日本 國家級JHFA認證！海之滴「夏日感恩祭」於7/15/2026限時買贈，回饋各界長期支持和愛護。「日本製造褐藻糖膠」，品牌琳瑯滿目。然而，真正應該關注的是:「有沒有通過日本最高標準的JHFA認證」？ JHFA並不是花錢就能買到的商業標章，而是日本健康食品領域公認最嚴格、最具公信力的國家級官方品質認證。今年（2026年），引領業界的「海之滴褐藻糖膠（Mix AG）」膠囊型與液體型，再次成功通過JHFA四年一次的全面重新評審，第三度蟬聯JHFA認證。這是官方肯雨下了「海之滴」在過去近十年的光陰裡，始終維持著穩定且最高規格的高品質。

JHFA究竟嚴格在哪裡？

日本厚生省批准成立的日本保健食品協會規定日本企業在獲準使用「認證健康食品（JHFA）」標誌之前，標籤內容還要經過由醫學和營養專家組成的「認證健康食品認證審查委員會」的審核。「JHFA標誌」可視為保健品安全可靠的標誌。

第一關：成分與科學實證，缺一不可：

JHFA對褐藻糖膠產品有著明確且高標準的規範。產品必須以天然的高分子褐藻糖膠為核心成分，其中「分子量10,000以上」的高分子褐藻糖膠必須佔總量的70%以上。此外，廠商還需提出完整的科學研究與實際使用數據資料。 在原料來源上，JHFA也有嚴格限制，僅接受來自沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉及籠目昆布等符合特定標準的高品質海藻。

第二關：驗產品更驗工廠，拒絕外銷山寨版：

JHFA的審查不僅深入產品本身，更延伸至整個生產流程。從原料的源頭追溯、生產加工、填充到最終包裝，每一道工序都必須符合高規格的品質管理制度。更關鍵的是，產品必須在JHFA認可的日本在地工廠生產，並且「真正於日本市場合法販售」。這項規定直接淘汰了許多僅供出口、在日本本地根本買不到的所謂「日本海淘品牌」。(公財)日健榮協認定 JHFA：(公益財團法人) 日本健康・營養食品協會認定 JHFA。 這是對健康食品的產品品質進行審查，合格後方可貼上的認定標章。購買時得仔細看清標示。

第三關：非一勞永逸，必須持續接受考驗：

取得JHFA認證並非終身有效。通過認證後，企業每年都必須接受定期的品質追蹤與年度審查；而每隔四年，更需要重新提交所有資料，接受等同於初審的完整重新評鑑。

海之滴一路走來，自2018年首次取得JHFA認證，2022年第二度通過四年重新評審，再到今年2026年第三度成功蟬聯。這份亮眼的成績單，證明瞭海之滴多年來始終如一地維持著高標準的頂級品質。

在烈日炎炎的盛夏，正是支持免疫力、補充身體防護儲備的黃金時機，此即日起至8/15/2026止，凡訂購海之滴混合AG膠囊型、液體型，或是2025年首次獲得JHFA認證的新開發珍稀「限量版（Limited Edition）」，即可享有超值感恩折扣與買贈豪禮！守護健康不能等，歡迎立即致電專業客服團隊諮詢：

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