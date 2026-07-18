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紐約遠大消防公司一站式解決水、電、煤氣、消防系統問題新客戶首次簽年度合約可享優惠

紐約訊
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請掃遠大消防二維碼。
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紐約遠大消防公司(FOREVIEW MEP SERVICE)的華人專業消防機電團隊，一站式為客解決水、電、煤氣、消防系統問題。新客戶首次簽年度合約，可享優惠，歡迎去電得到免費諮詢及報價。

遠大消防的服務對象包括商業樓宇業主、物業房東、餐館老闆、開發商或承包商以及裝修及工程公司。該公司能根據客戶的專案需求，提供專業建議與合規方案，直至客戶順利通過檢查，減少違規風險為止。

作為樓宇業主或商家，你有DOB違規？消防局規定不過關？開工紙難申請的煩惱？遠大消防可為你分憂紓困，解決跟市府消防局打交道上的瓶頸。遠大負責人徐先生指出，紐約法規越來越嚴格，商業樓宇、餐館、住宅、辦公室，如果消防、水電、煤氣系統有違規情況，輕則罰款，重則停業，嚴重影響業主及商家的保險理賠甚至房屋交易。而在紐約市五郡區及長島服務多年的遠大消防公司，旗下有經驗豐富的專業團隊，熟悉 DOB、FDNY 等政府部門作業流程，可為華人客戶提供快速、高效、專業的一站式服務。 意即無論是興建、改建、維修、年檢，還是收到 DOB / FDNY 違規單，該公司都能協助處理，幫您省時間、省麻煩、降低甚至免罰款。

該公司專業服務範圍: (一)水、電、Sprinkler 消防開工紙申請(二)消防年檢 (Fire Inspection) (三)Fire Sprinkler 系統安裝與維修(四)消防泵測試(Fire Pump Testing) (五)水壓測試(Hydrostatic Testing) (六)立管系統 (Standpipe)檢測 (七)鍋爐檢查(Boiler Inspection) (八)煤氣檢測(Gas Inspection) (九)滅火器服務(Fire Extinguisher) (十)RPZ / DCDA 檢測 (十一)樓梯加壓測試樓梯加壓測試(Stair Pressurization Testing) (十二)消防系統(Fire Protection System) (十三)違規消除 (DOB / FDNY Violation Removal) (十四)鉛漆檢查(Lead Paint Inspection) (十五)石棉檢查(Asbestos Inspection) (十六)商業樓宇、餐館、辦公室、住宅消防合規服務。

由於該公司實力雄厚，在市場上有競爭力，因此近年吸引到眾多客戶，建立良好風評。遠大消防的特點與優勢主要在(一)熟悉紐約 DOB / FDNY 流程。(二)華人團隊，中英文溝通方便。(三)經驗豐富，處理速度快。(四)報價透明，服務可靠。(五)提供長期維護及年度檢查。(六)協助處理違規、罰單及檢查問題。(七)免費諮詢，幫助分析專案需求。

遠大消防地址: 33-70 Prince St, #304, Flushing, NY 11354，電話： (646) 835-0888，電郵: [email protected]，網站： foreviewmep.com。

遠大消防在紐約市公車上做廣告。
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精華 FAQ

  • 該公司服務對象包括商業樓宇業主、物業房東、餐館老闆、開發商、承包商，以及裝修與工程公司，能依專案需求提供合規方案。

  • 公司可協助處理DOB與FDNY違規、消防年檢、開工紙申請、消防系統安裝維修、煤氣與水電檢測等問題，降低罰款與停業風險。

  • 遠大消防強調華人團隊、中英文溝通方便、熟悉紐約法規流程、報價透明及服務迅速，並提供長期維護、年度檢查與免費諮詢。

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