解鎖金神$2百萬夏日鉅賞！金神舉行史上規模最大的夏季盛典

金神舉行史上規模最大的夏季盛典。

金神已正式展開為期11週的夏日樂繽紛活動，帶來一系列全新精彩亮點，包括Tesla 派送、總獎金超過$100,000的夏季21點系列邀請賽，以及Sky's the Limit Mohegan Sun Escape抽獎，頭獎得主將可享有一晚住宿、$1,000餐飲及水療消費額度，更可尊享直升機乘坐抵達的非凡體驗。

深受歡迎的每日推廣活動亦將同步回歸，包括每逢驚喜不斷星期四可享三倍級別積分，以及頂級體育與娛樂演出，bbno$、Brandi Carlile、Kesha、TLC & Salt-N-Pepa、Matt Rife、Goo Goo Dolls、Rick Ross等眾多知名藝人接力登場。敬請期待金神夏日樂繽紛活動，將於6月22日至9月6日盛大舉行。了解詳情請瀏覽mohegansun.com/HSF。

金神線上賭場「康州探索系列」派送活動:

金神線上娛樂城「康州探索系列」活動將於6月22日起至9月中旬舉行，送出多樣豐富獎品，讓您可以擁有多個機會贏大獎。

想在夏日樂繽紛活動的$500,000 Casino Bonus Prize Pool 抽獎中分一杯羹，賓客只需於任何Apple或Android裝置下載金神線上賭場真實貨幣遊戲應用程式，開設帳戶並於活動期間任一24小時內投注滿$10，即可獲得抽獎資格，有機會贏取最高$10,000的賭場積分。夏日樂繽紛抽獎活動長達11週，送出的獎品池額度相當於$500,000總積分。

四位幸運得主均可獲得金神屢獲殊榮的Sky Tower兩晚住宿、價值$500的Mandara Spa禮品卡、還有可於金神所有餐廳、酒吧及酒廊使用的$500消費額度，以及康州內往返金神的全額免費豪華禮車接送服務。9月舉行的最終抽獎贏家更將搭乘直升機，從康州Stratford的Sikorsky Memorial Airport起飛，於金神Casino of the Sky前方的直升機停機坪降落！

金神線上賭場還將送出一輛Ineos Grenadier Station Wagon。了解大獎細節及金神線上賭場其他抽獎活動，請瀏覽：mohegansun.com/HSF！

欲體驗金神線上賭場，請前往Apple Store、Google Play、或瀏覽ct.mohegansuncasino.com。*參加者必須年滿21歲或以上。

「馭」見未來抽獎

金神「馭」見未來抽獎將於6月22日至9月4日舉行，騰鑽會員將有機會贏得一輛Tesla Model Y或Tesla Model 3。活動期間，每日於自助操作屏刷騰鑽會員卡，即有機會獲得免費角子機獎賞、騰鑽消費點數以及抽獎機會。9月4日當天完成刷卡，更可將累積的抽獎機會加倍。

夏日樂繽紛每日推廣

騰鑽會員可於每個工作日參加一項全新推廣活動！賓客可於金神場內任何Player’s Club櫃檯免費申請加入金神獎勵計劃。透過「攜友入會禮遇」，現有騰鑽會員只要於夏日樂繽紛期間的任何一個工作日，成功推薦親友申請新的騰鑽會員帳戶，雙方均可獲得$10免費角子機獎賞或免費投注！

星期一騰鑽會員將有機會瓜分總值超過$100,000的獎品。

星期二將於賓客將有機會瓜分總值超過$100萬的獎品。

盡情玩樂星期三，每週推出兩項精彩活動，讓賓客有機會瓜分超過$10萬。

驚喜不斷星期四，賓客於上午6時至午夜12時可獲得三倍級別積分。

樂繽紛星期五，每逢星期五均有贈品活動及精彩現場娛樂表演。前1,000名到場的騰鑽會員可於騰鑽活動中心獲得一件收藏版T恤，晚間則有Party on the Sun Patio活動，帶來免費戶外演唱會，集結頂尖翻唱樂團、本地美食餐車及季節限定飲品優惠，打造每週五晚的夏日派對熱潮。重磅演出包括：6月26日星期五Captain Fantastic，Elton翻唱演出；7月3日星期五Mike DelGuidice；7月10日星期五Ladies of the 80s Night Out；7月17日星期五B Street Band，Bruce Springsteen翻唱演出；以及Be Kind & Rewind，90年代翻唱演出！