佳欣旅遊推出9月土耳其10月台灣11月西歐遊覽

佳欣旅遊9月帶您探索土耳其古文明；10月暢遊寶島台灣啖美食；11月英法德比荷歐風遊。

今年特別熱的夏天快要過去了，又到適合出國旅遊的季節，享受大自然風光增長世界見聞。佳欣旅遊達人傅鶴鳴特地為紐約華人 挑選了三組各具風情的旅遊行程供選擇，歡迎致電查詢詳細旅遊行程。

1) 9/20至9/30的土耳其 11天全覽遊。土耳其地跨歐、亞洲大陸，1453年滅了東羅馬帝國成立了鄂圖曼帝國。首都伊斯坦堡曾是世界上最大的城市，歐、亞、阿拉伯三大文化匯集，直至1918年一次大戰結束，輝煌了四百多年。行程從紐約飛至伊斯坦堡，遊覽清真寺、海峽遊船，搭車至首都安卡拉參觀博物館和國父凱末爾陵墓。繼續前往卡帕多奇亞搭乘熱氣球欣賞奇石岩山。車行至棉花堡，欣賞溫泉水塑造的岩石及流入礦華池的泉水，遊覽古城街道、城牆和清真寺。再來到西岸地中海邊兩千年前羅馬時代聖經古城以弗所廢墟，耶穌的弟子約翰和保羅皆在此傳教，聖母瑪利亞最後居住於此。參觀土耳其最著名的皮革製作場。回到伊斯坦堡完成全團全境的巴士遊，搭機返美。

2) 10/6至10/16的雙十國慶返台團11天遊。佳欣旅遊從1995年開始的國慶返台團今年已逾三十年，聲譽佳，在台北期間安排進入總統府參觀，前往蔣中正及蔣經國的園區及官邸居室內參觀，圓山飯店及故宮博物院餐廳午餐及遊覽。參加國慶當日總統府前的大會活動並安排入座僑胞貴賓席。環島活動至日月潭遊湖，住宿湖畔木板步道的溫德姆酒店。行程包括台南赤崁樓、奇美博物館、高雄愛河、夜市、住宿漢來飯店；台灣最南端的貓鼻頭、鵝鑾鼻燈塔，住宿台東桂田喜來登酒店；東行而上沿台東縱谷、花蓮、宜蘭，住宿礁溪溫泉平旅。回到台北後返美。

全程住宿五星酒店，安排酒店內的晚餐。日月潭和礁溪二地住溫泉酒店，可在自己房內或室外溫泉池泡浴。台北住宿中山北路、民權東路口的五星級亞都麗緻酒店，有米其林級天香樓中餐廳和巴賽麗西餐廳，可安排前後加住。飛機航班可選擇各大航空公司及續往東亞各大城市。

3)11/5至11/14的倫敦巴黎德比荷10天遊輪。11月的西歐秋季天氣最適合旅遊，行程飛到英國倫敦搭上三千人的豪華遊輪，每日豐盛的三大餐，晚上回到船上晚餐後每晚千人劇場有歌舞表演，還有夜總會、舞廳、酒廊、賭場，可盡情享受。白天下船上岸在英國倫敦將遊覽溫莎古堡、白金漢宮、國會、鐘樓、西敏寺及世界三大博物館的大英博物館。法國巴黎前往巴黎鐵塔、香榭里大道、凱旋門及世界三大博物館的羅浮宮，有蒙娜麗莎畫像、維納斯雕像和勝利女神像。德國漢堡，該國第二大城及最大港口歷史悠久，將特別安排至空中巴士飛機製造廠參觀A320機型的製造生產線。荷蘭鹿特丹商港及首都阿姆斯特丹的風車村，搭乘運河小船遊市區，將特別安排參觀世界第一名牌的HEINEKEN啤酒製造廠。比利時的首都布魯塞爾，有世界最有名的巧克力、尿尿小童可愛的雕像，再至聯合國世界遺產組織認定的小城布魯日，遊覽保留著中古世紀城市風貌的優雅風情。

遊輪團包含飛機票、遊輪、上岸遊覽各城市的巴士、門票、當地華語導遊。紐約機場即有華人領隊全程陪同。佳欣旅遊地址37-02法拉盛緬街一樓F6A室。可電話簡訊連絡：(917) 375-7740，微信及Line: fredfu121，電郵：[email protected]。

佳欣旅遊9月帶您探索土耳其古文明；10月暢遊寶島台灣啖美食；11月英法德比荷歐風遊。