佳欣旅遊推出9月土耳其10月台灣11月西歐遊覽
今年特別熱的夏天快要過去了，又到適合出國旅遊的季節，享受大自然風光增長世界見聞。佳欣旅遊達人傅鶴鳴特地為紐約華人挑選了三組各具風情的旅遊行程供選擇，歡迎致電查詢詳細旅遊行程。
1) 9/20至9/30的土耳其11天全覽遊。土耳其地跨歐、亞洲大陸，1453年滅了東羅馬帝國成立了鄂圖曼帝國。首都伊斯坦堡曾是世界上最大的城市，歐、亞、阿拉伯三大文化匯集，直至1918年一次大戰結束，輝煌了四百多年。行程從紐約飛至伊斯坦堡，遊覽清真寺、海峽遊船，搭車至首都安卡拉參觀博物館和國父凱末爾陵墓。繼續前往卡帕多奇亞搭乘熱氣球欣賞奇石岩山。車行至棉花堡，欣賞溫泉水塑造的岩石及流入礦華池的泉水，遊覽古城街道、城牆和清真寺。再來到西岸地中海邊兩千年前羅馬時代聖經古城以弗所廢墟，耶穌的弟子約翰和保羅皆在此傳教，聖母瑪利亞最後居住於此。參觀土耳其最著名的皮革製作場。回到伊斯坦堡完成全團全境的巴士遊，搭機返美。
2) 10/6至10/16的雙十國慶返台團11天遊。佳欣旅遊從1995年開始的國慶返台團今年已逾三十年，聲譽佳，在台北期間安排進入總統府參觀，前往蔣中正及蔣經國的園區及官邸居室內參觀，圓山飯店及故宮博物院餐廳午餐及遊覽。參加國慶當日總統府前的大會活動並安排入座僑胞貴賓席。環島活動至日月潭遊湖，住宿湖畔木板步道的溫德姆酒店。行程包括台南赤崁樓、奇美博物館、高雄愛河、夜市、住宿漢來飯店；台灣最南端的貓鼻頭、鵝鑾鼻燈塔，住宿台東桂田喜來登酒店；東行而上沿台東縱谷、花蓮、宜蘭，住宿礁溪溫泉平旅。回到台北後返美。
全程住宿五星酒店，安排酒店內的晚餐。日月潭和礁溪二地住溫泉酒店，可在自己房內或室外溫泉池泡浴。台北住宿中山北路、民權東路口的五星級亞都麗緻酒店，有米其林級天香樓中餐廳和巴賽麗西餐廳，可安排前後加住。飛機航班可選擇各大航空公司及續往東亞各大城市。
3)11/5至11/14的倫敦巴黎德比荷10天遊輪。11月的西歐秋季天氣最適合旅遊，行程飛到英國倫敦搭上三千人的豪華遊輪，每日豐盛的三大餐，晚上回到船上晚餐後每晚千人劇場有歌舞表演，還有夜總會、舞廳、酒廊、賭場，可盡情享受。白天下船上岸在英國倫敦將遊覽溫莎古堡、白金漢宮、國會、鐘樓、西敏寺及世界三大博物館的大英博物館。法國巴黎前往巴黎鐵塔、香榭里大道、凱旋門及世界三大博物館的羅浮宮，有蒙娜麗莎畫像、維納斯雕像和勝利女神像。德國漢堡，該國第二大城及最大港口歷史悠久，將特別安排至空中巴士飛機製造廠參觀A320機型的製造生產線。荷蘭鹿特丹商港及首都阿姆斯特丹的風車村，搭乘運河小船遊市區，將特別安排參觀世界第一名牌的HEINEKEN啤酒製造廠。比利時的首都布魯塞爾，有世界最有名的巧克力、尿尿小童可愛的雕像，再至聯合國世界遺產組織認定的小城布魯日，遊覽保留著中古世紀城市風貌的優雅風情。
遊輪團包含飛機票、遊輪、上岸遊覽各城市的巴士、門票、當地華語導遊。紐約機場即有華人領隊全程陪同。佳欣旅遊地址37-02法拉盛緬街一樓F6A室。可電話簡訊連絡：(917) 375-7740，微信及Line: fredfu121，電郵：[email protected]。
9/20至9/30的土耳其11天全覽遊，安排伊斯坦堡、安卡拉、卡帕多奇亞、棉花堡與以弗所等地，並包含清真寺、熱氣球、海峽遊船與古城遺址參觀。 10/6至10/16返台團可參觀總統府、蔣氏園區與故宮，並參加國慶大會僑胞貴賓席；行程含日月潭、台南、高雄、台東、花蓮、宜蘭，且全程住五星酒店與溫泉飯店。 11/5至11/14遊輪團從倫敦出發，遊覽巴黎、漢堡、鹿特丹、阿姆斯特丹、布魯塞爾與布魯日，並包含機票、遊輪、巴士接駁、門票、華語導遊及紐約機場領隊陪同。
精華 FAQ
9/20至9/30的土耳其11天全覽遊，安排伊斯坦堡、安卡拉、卡帕多奇亞、棉花堡與以弗所等地，並包含清真寺、熱氣球、海峽遊船與古城遺址參觀。
10/6至10/16返台團可參觀總統府、蔣氏園區與故宮，並參加國慶大會僑胞貴賓席；行程含日月潭、台南、高雄、台東、花蓮、宜蘭，且全程住五星酒店與溫泉飯店。
11/5至11/14遊輪團從倫敦出發，遊覽巴黎、漢堡、鹿特丹、阿姆斯特丹、布魯塞爾與布魯日，並包含機票、遊輪、巴士接駁、門票、華語導遊及紐約機場領隊陪同。
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