第23屆美國華裔小姐競選總決賽「視帝」陳山聰與佳麗同場飆演技

第23屆美國華裔小姐競選總決賽將於8月1日晚上在康州金神大賭場隆重舉行。

第23屆美國華裔 小姐競選總決賽將於8月1日晚上11時30分在康州金神大賭場（Mohegan Sun）的金神UNCAS宴會廳隆重登場，香港 視帝陳山聰擔任決賽表演嘉賓，與佳麗同台合作飾演經典電視劇片段。

今年決賽舞台將首次以「風（Air）、火（Fire）、水（Water）及土（Earth）」四大元素作為整體創作概念，並結合大型LED舞台設計、視覺效果、服裝設計及佳麗個人演繹，打造一場充滿藝術感及故事性的舞台演出。九位佳麗會穿上國際晚裝品牌Lucci Lu贊助的高級晚裝，圍繞四大元素主題，加入個人創意設計及配飾，競逐本年度最佳創意晚裝演繹獎，帶來耳目一新的選美體驗。

決賽司儀方面，今年大會特別邀請資深司儀周榮達再次擔任大會司儀，同時邀請2016年度美國華裔小姐冠軍余思霆專程由香港返美主持決賽。余思霆多年來活躍於香港電視及演藝界，主持及舞台經驗豐富，今年更是她第三次擔任美國華裔小姐決賽司儀，相信憑藉二人的默契及豐富經驗，將為觀眾帶來一場精彩流暢的舞台盛典。

美國華裔小姐競選多年來一直致力發掘兼具智慧、美貌、品格及才華的新一代華裔女性，今年賽事更全面升級，以「演藝、創意、公益、時尚」四大元素作為主軸，希望透過一系列專業培訓及舞台挑戰，讓佳麗不但展現外在美，更能發揮內在實力、創意思維及演藝潛能，打造歷來最具演藝特色的一屆美國華裔小姐競選。

決賽門票現已公開發售，票價分別為VIP $168、$128、$98及$68。詳情請瀏覽官方網站www.MissChinesePageant.com，購票或諮詢請致電917-686-0866/646-378-6868。

今年大會的一項重大突破，是全面提升演藝元素，將演技正式納入決賽的重要評核範圍。在泳裝問答環節中，佳麗將不再只是回答傳統問題，而是需要根據大會設定的情境，即場演繹不同角色。而晉身五強的佳麗，將與香港視帝陳山聰同台合作演戲，由大會精選其經典電視劇片段，陳山聰親自飾演劇中的男主角，五強佳麗則分別擔任女主角，即場演繹劇情，接受現場評審考核。

為鼓勵有志投身演藝事業的佳麗，大會更特別設立「最佳演戲潛質獎」。獲獎佳麗除獲得獎座外，更有機會獲頒由紐約電影學院（New York Film Academy）提供的演藝課程獎學金，接受更專業及更全面的表演培訓，為未來投身電影、電視及舞台藝術發展奠下良好基礎。

除了舞台表演及才藝展示外，今年大會亦特別新增「公益創意短片」比賽環節。九位佳麗需親自構思主題、撰寫內容、拍攝及參與製作一條以公益、環保及正能量為主題的短片，透過鏡頭分享自己的理念及對社會的關懷，充分展現創意、領導能力及社會責任感。

本屆九位入圍決賽佳麗年齡介乎17歲至28歲，來自全美不同城市及不同文化背景，包括波士頓、紐約、長島、新澤西州、康州、加州洛杉磯及三藩市等地。她們分別來自教育、金融分析、電子商務、社交媒體營銷、醫療護理、內容創作等不同專業領域，不少佳麗更擁有碩士學歷，亦有活躍於社交媒體及個人品牌發展的新世代女性。

除了精彩的決賽賽事外，大會今年更與世界新聞網、eZ生活網及世界日報攜手合作，推出「競猜誰是冠軍」有獎遊戲，邀請廣大讀者及市民一同參與，一同見證新一屆冠軍的誕生，分享這場華裔小姐年度盛事的喜悅與榮耀。

活動期間，市民只需登入世界新聞網，瀏覽九位入圍佳麗的個人資料及賽事介紹，並按照活動辦法填寫網上參加表格，預測誰將成為本屆美國華裔小姐冠軍，即可參加「競猜誰是冠軍」有獎遊戲。(worldjournal.com⁠)凡成功猜中冠軍的參加者，均有機會參加大會舉行的公開抽獎，贏取由大會及贊助商送出的豐富獎品。