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07月13日（週一）:

●基礎電腦課程

Basic Computer Class

07/13, 10:30am - 11:00am

Location:218-13 Linden Blvd, Cambria Heights

https://www.queenslibrary.org/

07月14日（週二）:

●Bryant Park 太極活動

Bryant Park Tai Chi

07/14,7:30 a.m.–8:30 a.m

Location:Upper Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

07月15日（週三）

●銀髮族心肺塑身課程

Senior Cardio Sculpt

07/15,  10:30 a.m.–11:30 a.m.

Location: Sunnyside Community Services

https://www.nycgovparks.org/

07月16日（週四）

●全身健身課程

Total Body Fitness

07/16,10:30 a.m.–11:30 a.m.

Location: Brooklyn Public Library - Park Slope

https://www.nycgovparks.org/

07月17日（週五）

●麻將與紙牌活動

Mahjong and Cards

07/17,1:00pm - 3:00pm

Location:151-10 14 Road, Whitestone

https://www.queenslibrary.org/

07月18日（週六）

●電腦基礎（中/英）

Intro to Computers (English/Chinese)

07/18,11:00am - 12:30pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

07月19日（週日）:

●Sunday Afternoon Movies, July

七月週日午後電影

07/19, 1:00pm - 3:30pm

Location:256-04 Union Turnpike

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 活動內容相當多元，包含基礎電腦課、太極、銀髮族心肺塑身、全身健身、麻將與紙牌、中文電腦入門，以及週日午後電影，適合不同年齡與興趣民眾參加。

  • 活動自7月13日週一開始，連續安排到7月19日週日，幾乎每天都有一場，顯示本週社區活動密度高，民眾可依自己的時間選擇合適場次參與。

  • 地點主要分布在皇后區各圖書館與社區據點、Bryant Park，以及布魯克林公共圖書館 Park Slope 等處，顯示活動集中於紐約多個社區公共空間。

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