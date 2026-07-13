近期活動
07月13日（週一）:
●基礎電腦課程
Basic Computer Class
07/13, 10:30am - 11:00am
Location:218-13 Linden Blvd, Cambria Heights
https://www.queenslibrary.org/
07月14日（週二）:
●Bryant Park 太極活動
Bryant Park Tai Chi
07/14,7:30 a.m.–8:30 a.m
Location:Upper Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
07月15日（週三）
●銀髮族心肺塑身課程
Senior Cardio Sculpt
07/15, 10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Sunnyside Community Services
https://www.nycgovparks.org/
07月16日（週四）
●全身健身課程
Total Body Fitness
07/16,10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Brooklyn Public Library - Park Slope
https://www.nycgovparks.org/
07月17日（週五）
●麻將與紙牌活動
Mahjong and Cards
07/17,1:00pm - 3:00pm
Location:151-10 14 Road, Whitestone
https://www.queenslibrary.org/
07月18日（週六）
●電腦基礎（中/英）
Intro to Computers (English/Chinese)
07/18,11:00am - 12:30pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
07月19日（週日）:
●Sunday Afternoon Movies, July
七月週日午後電影
07/19, 1:00pm - 3:30pm
Location:256-04 Union Turnpike
https://www.queenslibrary.org/
活動內容相當多元，包含基礎電腦課、太極、銀髮族心肺塑身、全身健身、麻將與紙牌、中文電腦入門，以及週日午後電影，適合不同年齡與興趣民眾參加。 活動自7月13日週一開始，連續安排到7月19日週日，幾乎每天都有一場，顯示本週社區活動密度高，民眾可依自己的時間選擇合適場次參與。 地點主要分布在皇后區各圖書館與社區據點、Bryant Park，以及布魯克林公共圖書館 Park Slope 等處，顯示活動集中於紐約多個社區公共空間。
精華 FAQ
活動內容相當多元，包含基礎電腦課、太極、銀髮族心肺塑身、全身健身、麻將與紙牌、中文電腦入門，以及週日午後電影，適合不同年齡與興趣民眾參加。
活動自7月13日週一開始，連續安排到7月19日週日，幾乎每天都有一場，顯示本週社區活動密度高，民眾可依自己的時間選擇合適場次參與。
地點主要分布在皇后區各圖書館與社區據點、Bryant Park，以及布魯克林公共圖書館 Park Slope 等處，顯示活動集中於紐約多個社區公共空間。
上一則
蔡杰首次個展「之間」現實與幻象 在曼哈頓展出
下一則