2026 FIFA World Cup Fianl 競猜第二階段 瓜分現金大獎

2026年FIFA世界盃（FIFA World Cup）正進行得如火如荼，您自認是獨具慧眼的足球專家嗎？為了與廣大讀者共襄盛舉，世界日報特別推出「2026 FIFA World Cup Final 競猜第二階段」活動。只要您動動手指預測決賽總進球數，就有機會獨得現金大獎，總獎金高達 $1,400！活動連結：https://usezlife.worldjournal.com/news/detail/news_90360

本次活動自即日起至2026年7月18日截止。參與方式非常簡單，讀者只需至ez生活網活動頁面預測決賽「90分鐘法定時間內」的總進球數，並留下姓名、電話及Email，提交後即可獲得抽獎資格。

主辦單位針對答對者準備了豐富的現金獎勵：

一等獎（1名）： 獨得 $500

二等獎（1名）： 獲得 $300

三等獎（1名）： 獲得 $200

普獎（8名）： 各得 $50

需特別注意的是，本活動限美國50州居民參加，每人限參加一次（重複填寫僅採計第一次資訊）。得獎名單將於日後在 usezlife.com 公布。世界盃巔峰對決即將上演，快來大展身手，抱回屬於您的幸運現金大獎！