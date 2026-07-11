角聲攜手15間教會 推出「真光傳城」60場教會佈道系列活動

60場聚會深入紐約、新澤西及康州社區 攜手傳遞福音與盼望。

為回應社區對關懷、盼望與生命價值的需要，基督教角聲佈道團聯合紐約、新澤西 及康州15間華人 教會，共同發起「真光傳城」2026城市宣教聯盟，全年將舉辦60場教會佈道聚會，透過音樂、戲劇、生命故事分享及福音信息，把希望帶進社區，讓更多市民認識信仰，感受愛與關懷，攜手建立充滿溫暖與希望的城市。

主辦單位表示，近年社區不少家庭面對生活壓力、情緒困擾及人際關係等不同挑戰，因此希望藉著跨教會合作，整合不同教會及機構的恩賜與資源，突破地域及堂會限制，以全年持續推動的方式，把福音帶到更多社區，讓不同背景及年齡層人士都有機會接觸信仰，從中尋找人生方向與盼望。

今年「60場教會佈道運動」亦突破過往集中於短時間舉辦大型聚會的模式，改為全年分階段於不同教會及社區舉行，讓更多市民可以在居住地附近參與聚會，方便邀請親友同行，也讓各教會能更深入與所在社區建立長遠關係。活動以「真光傳城——讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，期望藉著持續性的聚會及關懷行動，陪伴參加者在人生不同階段經歷愛與希望，並促進教會與社區之間更緊密的連結。

為豐富聚會內容，主辦單位特別邀請多個來自海外的福音團隊參與，包括香港的「美麗傳奇」、加拿大的「The Channels」、台灣的「歐讚音樂」及「亞東劇團」等，透過詩歌分享、音樂演出、舞台劇、生命見證及互動交流，以多元形式向不同年齡層傳遞福音信息。主辦單位透露，除上述團隊外，全年還將陸續邀請更多牧者、講員、敬拜團隊及事工夥伴參與各場聚會，內容將因應不同教會及社區需要作出安排，讓每場聚會都各具特色。

角聲指出，「真光傳城」不僅是一系列福音聚會，更是一個跨教會合作的平台，希望透過彼此配搭，共同實踐福音使命，凝聚眾教會力量，回應城市需要。各協辦教會亦將按各自社區特色，邀請街坊、親友及未信人士參與，透過真誠交流及生命故事分享，讓更多人認識基督信仰，建立與教會的聯繫，並進一步參與不同類型的關懷及牧養事工。

本次活動由基督教角聲佈道團主辦，並由真光教會、聖恩教會、長島基督喜信會、華信教會、香柏基督教會、法拉盛第一長老教會、皇后區華人基督教會、紐約福音使命教會、豐收華夏基督教會、法拉盛基督閩恩教會、法拉盛第一浸信會、若歌教會、華人福音會、新港華人宣道會及昆士華人宣聖會共同協辦。十五間教會將按照全年安排，分別承辦不同場次聚會，攜手將福音帶進紐約、新澤西及康州不同社區，展現教會合一服事、彼此配搭的精神。

主辦單位表示，期待透過全年60場聚會，讓更多市民無論是否具宗教背景，都能在輕鬆、開放的環境中接觸信仰，透過音樂、故事、見證及信息，認識耶穌基督所帶來的愛、平安與盼望。同時也盼望藉著教會彼此合作，建立更廣泛的福音網絡，讓關懷不只停留於聚會當天，而是延伸至社區生活之中，陪伴有需要人士同行，讓城市因愛而連結，因真光而改變。

主辦單位誠邀社區人士踴躍參與各場聚會，歡迎家庭、朋友及鄰舍一同出席，體驗充滿愛與希望的信息，共同見證生命更新的力量。各場聚會時間、地點及最新活動資訊，可瀏覽 ny.cchc.org/2026Rally，或掃描活動二維碼查詢。