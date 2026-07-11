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華航攜手捷藍航空酬賓機票合作 會員哩程暢遊美洲更靈活

紐約訊
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華航攜手捷藍航空(JetBlue)推出會員哩程互換酬賓機票合作，華夏哩程酬賓計劃...
華航攜手捷藍航空(JetBlue)推出會員哩程互換酬賓機票合作，華夏哩程酬賓計劃會員使用哩程暢遊美洲更靈活。

華航空攜手美國捷藍航空（JetBlue），推出會員哩程互換酬賓機票合作，華夏哩程酬賓計劃會員可使用哩程兌換捷藍航空的機票，經由紐約、洛杉磯、舊金山等主要門戶，深入探索美國內陸城市；同時，捷藍航空會員亦可使用累積點數兌換華航機票，體驗華航廣體客機的跨洲飛行服務。

捷藍航空為美國具代表性的航空品牌之一，結合親民票價與優質服務聞名，以紐約、波士頓與洛杉磯等地為主要營運據點，航網遍及美國內陸主要城市，同時延伸至加勒比海、中南美洲及部分歐洲地區。此次合作，也是捷藍航空首度與台灣航空公司聯手會員酬賓機票服務。

華夏會員即日起可透過各地客服中心訂位兌換哩程機票，以經濟艙為例，35,000哩開立美國國內線往返機票，美國往返加中美洲為40,000哩、往返南美洲為50,000哩，或使用70,000哩兌換美國往返歐洲機票，讓華夏會員哩程成為旅行途中可靈活運用的最佳夥伴。

華航經營北美市場超過半世紀，擁有紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城及溫哥華等七大直飛航點，每周飛航40個班次，除既有聯航合作可串聯美國內陸百餘座城市外，此次再新增捷藍航空的酬賓機票服務，進一步提供旅客多元的機票兌換方式，彈性規劃心儀的美洲之旅。

中華航空攜手美國捷藍航空（JetBlue），推出會員哩程互換酬賓機票合作詳情請瀏覽查詢華航官網https://www.china-airlines.com/us/en 。

精華 FAQ

  • 雙方推出會員哩程互換酬賓機票合作，華夏會員可兌換捷藍航班，捷藍會員也能用點數換華航機票，提升里程使用彈性。

  • 經濟艙方面，35,000哩可換美國國內線往返機票，40,000哩可換美國往返加中美洲，50,000哩可換往返南美洲，70,000哩可換美歐航線。

  • 華航在北美有7大直飛航點、每周40班，此次再結合捷藍與原有聯航合作，能串聯更多美國內陸城市，讓旅客規劃美洲行程更彈性。

機票 華航 洛杉磯

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