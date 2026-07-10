世界盃看球指南醫生提醒：看球時這三件事最容易傷身

紐約百康仁德醫療集團（Rendr）醫生提醒您：看球可以盡興，但健康更重要。

四年一度的世界盃 正在火熱進行中。每到這樣的大型賽事，無論是在現場觀賽，還是和朋友守在電視機前，激烈的賽況總讓人情緒隨之起伏。紐約百康仁德醫療集團（Rendr）醫生提醒您：看球可以盡興，但健康更重要。可從現場觀賽注意事項、居家觀賽飲食，以及情緒與心臟健康三個方面，聊聊世界盃期間需要留意的健康問題。

現場觀賽很熱血，高溫脫水別忽視。2026世界盃來到紐約家門口，無論是在大都會球場現場觀賽，還是參加戶外直播觀賽活動，長時間在人多擁擠的環境中排隊、歡呼吶喊，再加上夏季高溫，都可能增加脫水及中暑風險。據世界衛生組織（WHO）及美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）建議，高溫環境下應及時補充水分，避免長時間曝曬。

家庭全科醫生黃淑儀（Tina Wong, MD）表示，人們以為口渴才需要喝水，但其實當感到明顯口渴時，身體往往已經出現輕度脫水。若有口乾舌燥、排尿減少、尿液顏色明顯變深、 頭暈、乏力、心跳加快、意識模糊的症狀這代表已經脫水。

現場觀賽小貼士：

* 提前補充水分，不要等到口渴才喝

* 穿著透氣、淺色衣物

* 配戴遮陽帽及太陽眼鏡

* 避免長時間曝曬

* 如出現頭暈、噁心等症狀，應及時移至陰涼處休息

炸雞啤酒配比賽？腎臟可能有意見。如居家看球，很多人的標配少不了炸雞、披薩、啤酒、洋芋片等速食零嘴。腎臟專科醫生鄭鍾（Zhong Zheng, MD）提醒，如果連續大量食用高鹽、高脂、高熱量食物，或毫無節制地飲酒，短時間內可能增加腎臟負擔。美國心臟協會（American Heart Association）建議，成年人每日鈉攝取量應控制在2,300毫克以下，理想情況下不超過1,500毫克（實際建議仍應依個人健康狀況而定，建議諮詢家庭醫生）。許多速食餐點一份就可能接近甚至超過全天建議攝取量。

鄭鍾醫生表示，對於本身患有高血壓、糖尿病或慢性腎臟病的人，更需要特別注意飲食，可將高鹽、高脂零食換成較健康的選擇：多喝白開水或無糖飲品、控制啤酒及含糖飲料攝取、以水果/堅果取代部分洋芋片等零食、適量選擇烤魚/雞蛋等優質蛋白、避免連續多天重油/重鹽飲食。

看球太激動？心臟也在「加班」。絕殺、十二碼點球、補時進球……這些經典時刻總讓球迷腎上腺素飆升。一項針對2006年德國世界盃的研究顯示，重大體育賽事期間，部分國家曾觀察到急性心血管事件就診率上升，尤其是在比賽結果高度緊張或情緒波動較大的情況下。

除了腎臟，世界盃期間心臟同樣需要格外呵護。心臟專科醫生傅明珠（Thinzar Shwe, DO）指出，對大多數健康人士而言，觀看比賽時的興奮屬於正常生理反應；但對於患有冠心病、高血壓、心律不整等心血管疾病的人而言，過度激動可能誘發血壓波動、心率加快，甚至增加心血管事件風險。

觀賽若出現胸痛或胸口壓迫感、明顯心悸、呼吸困難、頭暈甚至昏厥、冒冷汗、噁心症狀，應及時就醫。對於心臟友善觀賽小提醒請﹕不要空腹飲酒、控制咖啡因攝取、按時服藥、適時起身活動、避免久坐。

世界盃健康觀賽，賽前自我檢查如：今天喝夠水了嗎？零食有沒有選擇少鹽、低熱量一點？

飲酒是否適量？看球期間有沒有起身活動一下？

世界盃四年一次，身體健康卻是一輩子的事。享受比賽的同時，也別忘了照顧好自己和家人的健康。祝大家看球開心，健康不掉線！

黃淑儀醫生診所提供各類身體檢查、疫苗接種與健康篩檢、常見疾病診斷與治療、慢性病管理及專科轉診等醫療服務。診所地址：128 Mott St, STE 308, New York, NY 10013，預約電話：（212）966-9889。

鄭鍾醫生診所提供高血壓管理、電解質及體液管理、腎小球疾病管理、腎結石治療及遺傳性腎臟疾病治療等醫療服務。地址：168 Centre St, 2nd FL, New York, NY 10013，預約電話：

（646）854-3622。

傅明珠醫生診所提供心臟超音波、心臟磁振造影、冠狀動脈 CT 血管攝影等醫療服務。地址：

168 Centre St, 2nd FL, New York, NY 10013，預約電話：(646)854-3622。

紐約百康仁德醫療集團（Rendr）醫生提醒您：看球可以盡興，但健康更重要。

紐約百康仁德醫療集團（Rendr）醫生提醒您：看球可以盡興，但健康更重要。