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國寶銀行日前宣布撥發總額5萬美元贈款資助11家服務紐約市的華人社區非營利機構

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國寶銀行董事長孫啟誠、董事孫儀芬及總裁孫儀文（前排中、右三、左三）日前在該行曼哈...
國寶銀行董事長孫啟誠、董事孫儀芬及總裁孫儀文（前排中、右三、左三）日前在該行曼哈頓包厘街總行，親自頒發贈款支票給十一家非營利機構。

國寶銀行（Abacus Federal Savings Bank）日前宣布，紐約聯邦住房貸款銀行（FHLBNY）已正式批准該行的贈款資金申請，款項將用於支持服務紐約市華人社區的非營利機構，從而促進地方經濟與社區繁榮。

國寶銀行董事長孫啟誠、董事孫儀芬（Vera Sung）及總裁兼CEO孫儀文（Jill Sung）日前共同向11家受惠機構代表頒發支票。孫啟誠表示，國寶銀行創立以來始終秉持服務社區的宗旨，運用金融專業回饋社區，長期支持教育、公益及社區發展。即使近年政府補助資源較以往縮減，銀行仍持續爭取經費，協助更多社區機構服務有需要的民眾。他回顧，2008年金融海嘯期間，國寶銀行未接受政府紓困，反而於2009年持續向社區放貸近10億美元，協助家庭及中小企業渡過經濟低潮，實踐與社區共度時艱的承諾。

國寶銀行已連續五年成功申請FHLBNY撥款，嘉惠一批社區非牟利機構，從而造福紐約華人社區。今年2026受惠機構分別是（一）紐約華僑學校（New York Chinese School），由校長王憲筠與主任江濬安代表接受支票。1967年，在中華公所主席譚中平先生與國寶銀行創辦人孫啟誠律師的領導推動下，該校正式獲得紐約州教育廳的官方認證，成為享有絕對特許權的學校（Absolute Chartered School），奠定了學校長遠發展基石。（二）「心繫華埠」（Welcome to Chinatown, Inc.，簡稱WTC），由通訊部門負責人劉秀卿到場接受支票。該機構從協助老字號企業進行接班傳承規劃，到扶植初創企業的成立，並為創業家提供所需資源，建立以信任與文化底蘊為根基的長期合作關係。（三）CITYarts, Inc.，由機構創辦人、執行長暨創意主任席皮．班．韓姆(Tsipi Ben-Haim）出席接受支票。

其他領受支援的機構及出面領取支票的代表人物還有（四）華僑社會福利社（Immigrant Social Services, Inc.，簡稱 ISS），執行總監Beatrice Chen。（五）松柏之家社區服務中心（Homecrest Community Services，簡稱 HCS），執行總監Wai Yee Chan。（六）同濟社區互助會（Kiwanis Club for Community Care Foundation, Inc.），副會長Sam Wu。（七）阿茲海默症關愛服務（CaringKind），社區建設副總裁石蔚靜。（八）華埠兒童培護中心（Chinatown Day Care Center, Inc.，簡稱CDCC），校長李小愷。（九）Concrete Safaris, Inc.，創辦執行總監Mac Levine。（十）心目華埠（Think!Chinatown），董事局主席陳雪媚。（十一）紐約勵馨基金會（Garden of Hope, Inc.，簡稱 GH），副總幹事戴思祈。

國寶總行: 6 Bowery, New York, NY 10013，分行:  4824 8th Ave, Brooklyn, NY 11220、36-30 Main St, Flushing, NY 11354、869 US-1, Edison, NJ 08817、147 N 10th St, Philadelphia, PA 19107，電話:  212-285-4770，網址: AbacusBank.com。

精華 FAQ

  • 國寶銀行此次獲紐約聯邦住房貸款銀行批准5萬美元贈款，資金將用於支持11家服務紐約市華人社區的非營利機構，進一步促進地方經濟與社區繁榮。

  • 受惠機構包含華僑學校、社福中心、兒童照護、創業扶持、文化推廣與公益組織等，反映國寶銀行著重教育、弱勢服務、社區互助及華埠文化發展。

  • 銀行已連續5年成功申請FHLBNY撥款，並回顧2008年金融海嘯時未接受紓困、仍在2009年向社區放貸近10億美元，顯示其長期與社區共度時艱。

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