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愛法律師事務所立足法拉盛 以專業法律服務守護華人社區權益

紐約訊
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位於法拉盛的愛法律師事務所（Alpha Law, LLC）由吳聖洋律師（中）、齊...
位於法拉盛的愛法律師事務所（Alpha Law, LLC）由吳聖洋律師（中）、齊子嫺律師（左一）及李麗娜律師（右一）領銜主理，提供人身傷害、移民、房地產及商業法律等多元服務，並以多語言專業團隊服務華人社區。

隨著華人社區持續發展，民眾對專業法律服務的需求日益增加。位於法拉盛的愛法律師事務所（Alpha Law, LLC）多年來深耕紐約華人社區，致力提供涵蓋人身傷害、移民法、房地產及商業法律等多元化法律服務，並以中英文雙語及多語言團隊，協助不同背景的民眾解決法律問題，維護自身合法權益。

愛法律師事務所主理律師吳聖洋律師表示，法律問題往往涉及個人、家庭及企業的重要權益，無論是突如其來的交通意外、移民身分申請、房地產交易，或是商業糾紛，都需要及早尋求專業法律意見，避免因資訊不足或程序錯誤而影響案件發展。因此，事務所一直秉持專業、誠信及以客為本的理念，根據不同案件的需要，為客戶提供適切的法律分析及解決方案。

多來以來，吳律師被全國庭審協會評為前百位民事原告律師。在人身傷害案件方面，由吳律師帶領的團隊處理各類車禍、工傷、滑倒跌傷及其他因他人疏忽而引致受傷的案件，協助受害人依法爭取合理賠償，包括醫療費用、薪資損失及其他相關損害賠償。為減輕當事人的經濟負擔，事務所採用「不獲賠償，分文不收」的收費模式，讓有需要的民眾，在尋求法律協助時，毋須承擔支付前期律師費的壓力。

除了人身傷害案件外，移民法律亦是愛法律師事務所的重要服務範疇。律師團隊提供各類移民法律服務，包括家庭移民、親屬移民、各類工作及投資簽證、身分調整、政治庇護，以及U簽證等案件，協助客戶按照現行法規辦理相關程序，並因應不同個案提供法律建議，協助申請人規劃適合的移民方案。

在房地產及商業法律服務方面，事務所協助客戶處理住宅及商業物業買賣、產權轉讓、租約審閱、房東與房客糾紛，以及開辦公司、商業合約及商業訴訟等法律事宜。律師團隊表示，隨著華人創業及投資日趨活躍，企業及業主對法律風險管理的需求日益增加。透過專業法律支援，可望減少企業及業主日後可能面臨的爭議，有效保障他們的權益。

愛法律師事務所由多位經驗豐富的律師組成，服務團隊熟悉紐約法律制度及本地司法程序，並提供國語、粵語、福州話及韓語等多語言服務，方便不同族裔居民溝通，讓客戶能更清楚了解案件進展及法律程序。事務所認為，良好的溝通是建立互信的重要基礎，也是提供優質法律服務的重要一環。

除日常法律服務外，愛法律師事務所亦積極參與社區活動，透過法律講座及教育分享，提升居民的法律知識，協助社區建立正確的法律觀念。事務所表示，希望藉著專業知識回饋社區，讓更多居民在遇到法律問題時，懂得及早尋求協助，以保障自身及家人的合法權益。

該事務所表示，無論是個人、家庭還是企業，只要遇到法律問題，都應及早尋求專業法律意見，以保障自身權益，避免因延誤處理而增加法律風險。未來，愛法律師事務所將繼續秉持專業、誠信及服務社區的宗旨，為華人社區提供全面而可靠的法律服務，成為居民值得信賴的法律夥伴。

愛法律師事務所位於法拉盛37-12 Prince Street（王子街）11A室，交通便利，方便皇后區及紐約都會區居民前往諮詢，辦公時間為星期一至五上午9時30分至下午6時，星期六及非辦公時間則請預約，可為有需要的客戶提供更具彈性的法律支援。

精華 FAQ

  • 事務所提供人身傷害、移民法、房地產與商業法律等服務，涵蓋車禍、工傷、移民申請、買賣房產、租約審閱及商業訴訟，協助客戶處理各類法律需求。

  • 團隊協助處理車禍、工傷、滑倒跌傷等因他人疏忽造成的案件，爭取醫療費、薪資損失等賠償，並採取「不獲賠償，分文不收」模式，減輕當事人負擔。

  • 事務所提供國語、粵語、福州話及韓語等多語言服務，方便溝通與了解程序，並透過法律講座與教育分享提升居民法律知識，協助社區及早尋求專業協助。

移民 法拉盛 華人

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