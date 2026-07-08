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現代汽車三款車型榮獲J.D. Power 2026年美國新車質量調查級距榜首

紐約訊
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J.D. Power團隊將2026美國新車質量調查獎盃頒發給北美現代汽車的品質與...
J.D. Power團隊將2026美國新車質量調查獎盃頒發給北美現代汽車的品質與產品規劃團隊。

北美現代汽車公布了其在J.D. Power 2026年新車質量調查SM中的優異成績，旗下三款車型(Venue、Sonata、Santa Cruz)均在其級距中榮獲榜首的殊榮，此排名是根據每一百輛車累計的問題數量得出。現代Santa Cruz連續第三年在中型皮卡車類別中獲得最高評級。這些優異成績再次證明了現代汽車在各種車型類別中提供高品質新車的能力。

北美現代汽車首席客戶官Barry Ratzlaff表示：「現代汽車在J.D. Power 2026年美國新車質量調查中的優異成績反映出我們全系列車型一貫的卓越表現，並強化了我們致力於為客戶提供從一開始就值得信賴的高品質車輛的理念。三款車型在各自的類別中名列前茅是一項意義非凡的成就，也是我們團隊精誠合作的直接成果。這份榮譽屬於我們從研發到交車的每個環節中都追求卓越的所有團隊。從Santa Cruz連續第三年榮獲級距榜首，到Sonata和Venue勇奪其類別第一，這些成績充分展現了我們每天為客戶提供的品質保證和可靠性。」

2026現代Santa Cruz憑藉其休旅車般的舒適性、皮卡車的多功能性，以及先進的科技，持續重新定義中型皮卡車市場。2026現代Santa Cruz專為日常實用設計，提供精緻的動態駕駛體驗、直觀的資訊娛樂功能，以及靈活的乘坐載物空間。Santa Cruz的連續三年榜首殊榮充分體現出其優異的實際性能、精良的做工，以及極高的客戶滿意度。

2026現代Venue在小型休旅車級距中提供了實用的多功能性、巧妙的空間佈局，以及便利的科技配置。專為都會生活方式打造，Venue完美結合緊湊高效的車身、直觀的功能，以及卓越的性價比。Venue的榜首評級進一步印證了現代汽車在入門級休旅車中提供高品質產品的實力。

2026現代Sonata融合了現代設計、先進安全科技，以及高效動力系統。憑藉直觀的操控、改進的連結性，以及以駕駛人為重的內部設計，Sonata提供更流暢的用車體驗。其在新車質量研究中的優異成績彰顯出現代汽車在中型房車領域中持續致力於提供舒適性、實用性，以及高品質車輛的承諾。

2026現代Elantra在J.D. Power 2026年美國新車質量研究的小型轎車類別中獲得第二名。Elantra兼具高效能、先進科技，與精良設計，進一步強化現代汽車提供的良好新車品質。

2026現代Kona在J.D.Power 2026年美國新車質量研究中的小型休旅車類別中獲得第二名。Kona兼具先進的安全與連結功能、操控性，以及日常實用性，在新車品質和客戶滿意度上表現出色。

研究成果亮點

• 業界整體的新車質量跟去年比較顯著提升，在評估的十個車型類別中，九個類別車輛的問題數量明顯減少。

• 新車質量是藉由車主擁有新車後九十天內每一百輛車所經歷的問題數量來衡量，分數越低表示品質越高。

• J.D. Power 2026年的調查是根據78,514名購買和租賃2026年款新車車主的回復所得出。

• 訊息娛樂是唯一面臨更多挑戰的評估類別，這主要是因為智能手機連結的問題，像是車輛與Android Auto和Apple CarPlay的整合。

精華 FAQ

  • 北美現代汽車共有三款車型拿下級距第一，分別是Venue、Sonata與Santa Cruz，其中Santa Cruz更連續第三年稱霸中型皮卡級距。

  • 調查以車主擁車九十天內每一百輛車所發生的問題數量為依據，問題越少代表品質越高，並由78,514名新車車主回覆統計而成。

  • Elantra在小型轎車類別獲得第二名，Kona在小型休旅車類別也拿下第二名，顯示現代在不同級距都維持不錯的新車品質與客戶滿意度。

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