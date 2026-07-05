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「Skyview High 天景高校」熱鬧開學 推出亞洲美食實驗室 互動式探索亞洲美食

紐約訊
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Skyview天景購物中心夏日校園主題活動「Skyview High 天景高校」...
Skyview天景購物中心夏日校園主題活動「Skyview High 天景高校」於日前熱鬧登場，開學典禮邀請到韓偶像團體TEEN TOP成員創造。

Skyview天景購物中心夏日校園主題活動「Skyview High 天景高校」於日前熱鬧登場，開學典禮邀請到韓偶像團體TEEN TOP成員創造，吸引超過400名來自紐約、新澤西、康乃狄克、賓州、佛羅里達、德州及其他地區的粉絲到場參與。

這場活動也是創造睽違近十年後重返紐約的大型演出，現場透過充滿2010年代懷舊氛圍的音樂、互動遊戲與校園主題體驗等等，帶領粉絲重溫學生時代的美好回憶。從TEEN TOP經典舞曲串燒，到CCD相機、翻蓋手機、學生證與校服造型等舞台元素，活動重現了許多粉絲初次認識K-pop二代團的青春年代。

「亞洲美食實驗室」邀請食譜作家黄美榆(左二)以互動美食帶領現場來賓探索亞洲美食。
「亞洲美食實驗室」邀請食譜作家黄美榆(左二)以互動美食帶領現場來賓探索亞洲美食。

創造表示：「將近10年後再次回到紐約，並再次見到這麼多粉絲，對我來說真的非常有意義。這次活動不只是表演，更是和大家一起分享回憶。非常感謝每一位到場的粉絲，讓這一天變得如此特別。」

開學典禮同時為The River Fund教育項目籌得2,000美元善款。左為韓...
開學典禮同時為The River Fund教育項目籌得2,000美元善款。左為韓偶像團體TEEN TOP成員創造，右為Acadia Realty Trust資深行銷經理孫偉家。

「Skyview High天景高校」也延續該活動近期榮獲ICSC全球行銷金獎的肯定，於開學典禮同時為The River Fund教育項目籌得2,000美元善款，延續天景購物中心將文化慶典與社區公益結合的使命。業主Acadia Realty Trust資深行銷經理孫偉家表示：「在獲得這項全球肯定後，我們希望在保留Skyview High 精神的同時，為觀眾帶來全新的體驗。今年的懷舊主題讓我們能夠帶領粉絲回到2010年代，同時也加入更多新的文化元素，包括亞洲美食、簇絨藝術與世界盃主題相關的運動會活動等等。」

TEEN TOP成員創造(中)與現場400名粉絲同歡。
TEEN TOP成員創造(中)與現場400名粉絲同歡。

這項夏季系列活動也於日前推出「亞洲美食實驗室」，以互動美食體驗帶領民眾探索亞洲風味。活動邀請華裔食譜作家黄美榆登場，她示範以東南亞風味為靈感的健康便當。來賓一起參與製作越南春捲與日式甜點，現場並舉辦精彩的豆腐料理比賽。

更多活動資訊，請瀏覽 The Shops at Skyview 官方網站(www.theshopsatskyviewny.com/events/skyviewhigh)，或追蹤 Instagram與小紅書頁面。

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