愛法律師事務所扎根法拉盛 以一站式專業法律服務守護華人社區

愛法律師事務所（Alpha Law, LLC）由吳聖洋律師（ 中）、齊子嫺律師（左一）及李麗娜律師（右一）領銜，帶領二十多位律師及專業人員組成團隊，致力為華人社區提供一站式法律服務。

對不少初到美國或長期居住的華人 而言，法律問題往往不只是程序繁複，更受語言、文化及制度差異影響，令不少人在遇到交通意外、移民 申請、房地產交易或商業糾紛時，不知從何著手。扎根紐約法拉盛 的愛法律師事務所（Alpha Law, LLC），多年來致力為華人社區提供專業而全面的法律服務，希望透過一站式法律支援，協助民眾保障自身權益，安心在美國生活、工作與發展。

愛法律師事務所由第二代華裔律師創辦，深刻了解華人移民在美國生活所面對的各種法律挑戰。事務所現由吳聖洋律師主理，並與齊子嫺律師及李麗娜律師領銜帶領二十多位律師及專業人員組成的服務團隊，涵蓋移民、人身傷害、房地產、商業法律、民事及刑事訴訟等多個專業領域，為客戶提供全面而具效率的法律支援。

事務所表示，不少華人在尋求法律協助時，最擔心的是語言溝通障礙，以及對美國法律制度和程序不熟悉，因此團隊一直秉持「專業、誠信、透明」的服務理念，以中英文雙語及多語言服務模式，耐心向客戶解釋案件程序及法律權益，協助他們在面對不同法律問題時作出合適決定。

愛法律師事務所提供涵蓋人生不同階段的一站式法律服務，從初到美國的移民身分規劃，到家庭團聚、置業安家、創業經營，以至財富傳承等法律需要，均有專業律師提供建議與協助，陪伴客戶走過人生不同歷程。律師團隊認為，法律服務不應只是案件處理，更應成為客戶長遠發展的重要後盾，因此重視與客戶建立互信關係，根據每宗個案提供適切的法律方案。

在人身傷害案件方面，事務所處理各類交通事故、工傷、滑倒跌傷及其他因他人疏忽而引起的人身傷害案件，協助受害人依法爭取合理賠償，包括醫療費用、收入損失及其他相關損害賠償。為減輕客戶的經濟負擔，事務所採用「不獲賠償，分文不收」的收費模式，讓有需要人士可以安心尋求法律協助。

移民法律同樣是事務所的重要服務範疇，包括親屬移民、各類工作及投資簽證、身分調整、政治庇護、U簽證及其他移民相關案件。律師團隊會根據客戶背景及最新法規，協助分析申請資格、準備文件及跟進整個申請程序，讓客戶能更有信心完成各項法律手續。

隨著華人創業及置業需求增加，愛法律師事務所亦提供房地產及商業法律服務，包括住宅及商業物業買賣、產權轉讓、租約審閱、房東與房客糾紛、公司成立、商業合約，以及各類商業訴訟等。同時，事務所設有出庭律師團隊，處理民事及刑事案件，包括商業合同糾紛、刑事辯護及移民遞解上庭等較為複雜的法律程序，為客戶提供全面的法律保障。

愛法律師事務所指出，除了提供法律服務外，也一直積極參與華人社區活動，透過法律講座、教育分享及社區合作，協助居民提升法律知識及風險意識，希望讓更多民眾在遇到法律問題時，懂得及早尋求專業協助，避免因資訊不足而影響自身權益。

展望未來，愛法律師事務所表示，將繼續秉持專業、誠信及以客為本的服務精神，透過完善的一站式法律服務，協助更多華人在美國安心生活、穩健發展，成為華人社區值得信賴的法律夥伴。事務所位於法拉盛37-12 Prince Street（王子街）11A室，交通便利，服務對象遍及紐約及全美各地華人社區。辦公時間為星期一至星期五上午9時30分至下午6時，週末及非辦公時間則提供預約服務，以配合不同客戶的需要。