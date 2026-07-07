聯名購房產防糾紛 產權是關鍵郭氏律師樓解析三大產權共有模式

專精房產買賣、租約談判及房契轉讓業務的郭鳳麗律師。

在華人 大家庭或商業合作中，多人共同出資購買房產是非常普遍的現象。然而，產權結構若沒規劃好，日後往往容易引發內部紛爭。擁有20多年豐富房地產 過戶經驗的郭氏聯合律師樓（Guo & Associates）主理人——郭鳳麗律師，特別針對紐約州 房產共有的內部法律關係提出專業建議，幫助僑胞在置業時保障自身權益。

郭鳳麗律師指出，紐約州的房產共有形式主要可分為以下三類，各適用於不同的家庭與合作關係：

1. 按份共有關係 (Tenants in Common)

•特點： 每位房主在房契上都會明確標記各自擁有的產權比例（例如：甲方 50%、乙方 50%）。

•適用對象： 通常適用於兄弟姐妹或商業合夥人共同出資買房的情況。各方依比例承擔權責，產權分明。

2. 共同共有長命契 (Joint Tenants with Right of Survivorship)

•特點： 在所有共有人在世時，大家共同且平等地擁有產權。一旦其中一方不幸過世，其份額會自動轉移給其他在世的房主，無需經過複雜的遺產法院認證程序（Probate），亦可避免因此產生的遺產稅。

•適用對象： 普遍適用於關係緊密的父母與子女之間，能確保財產在家族內順暢傳承。

3. 夫妻特有長命契 (Tenants by the Entirety)

•特點： 這是僅限於合法夫妻的特殊產權形式。夫妻雙方在世時共同擁有產權；若一方先過世，存活的配偶將自動獲得完整產權，同樣免除遺產法院認證與遺產稅。

•特殊情況： 若夫妻雙方未來離婚，該產權將依據離婚協議或法院的離婚判決進行重新分配。

郭律師提醒，在買房置業的過程中，最終該選擇哪一種產權共有形式，取決於每個家庭的實際財務狀況與未來規劃。歡迎購屋前致電該律師樓諮詢。

郭氏聯合律師樓由郭鳳麗律師主理。在紐約州執業至今已累積超過20年的深厚專業經驗。律師樓竭誠為華人社區提供全方位的法律服務，專精領域包括：房產買賣、商業地產、房契轉讓、生意買賣、租約談判、公司協定、婚前協定、遺囑設立。

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