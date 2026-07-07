長島華人媽媽哲學見面會大頸舉行探討AI時代育兒與社區共建

媽媽哲學創始人：韓謹。

以“AI時代，華人 媽媽如何養育孩子，也重新養育自己”為主題的長島 “渡渡鳥媽媽哲學”見面會，6月27日下午在大頸（Great Neck）11 Northern Blvd舉行。活動吸引長島及紐約地區多位華人媽媽參加，圍繞AI時代育兒、親密關係、文化身份、自我成長與海外華人社區建設等議題，展開近三小時的深度交流。

本次活動由“渡渡鳥媽媽哲學”發起。主講專家韓謹為“媽媽哲學”創始人、《媽媽是什麼》作者，長期關注家庭教育、女性成長與華人社群建設。專家環節中，韓謹結合個人教育經歷、寫作經歷及多年社群實踐，分享AI時代海外華人家庭在育兒與教育選擇中面臨的新挑戰。她指出，AI正在改變知識獲取方式，孩子未來的競爭力不只在於掌握多少知識，更在於判斷力、關係能力、文化根基以及在不同環境中與人合作的能力。 韓謹特別談到，觀察華人在海外的成長，不乏優秀的華人個體，但能夠持續承託個人成長、彼此支持、形成文化傳承和社區合力的優秀華人社區仍顯不足。因此，海外華人家庭需要建設一種有文化傳統、有凝聚力、能支持孩子“紮根更深”的社區。這樣的社區不僅提供社交資源，更能讓孩子在真實關係中認識自身文化、理解家庭來處，並形成更穩定的身份感和責任感。

活動中，“場域育兒”成為討論重點。韓謹以“養魚先養水、養花先養土、養鳥先養林、養人先養群”作比喻，指出孩子成長不能只依賴家庭和學校，更需要一個有價值感、文化感和真實關係的成長場域。她提出，“支持媽媽需要一個群落，養育孩子需要一個村莊”，強調媽媽之間的相互支持，本身也是孩子成長環境的重要部分。

與會媽媽也分享了在美國育兒中的共同困惑，包括孩子中文學習動力不足、社交圈單一、親子溝通緊張、長輩教育觀念差異，以及母親自身在家庭角色與個人成長之間的拉扯。有參加者表示，這場交流不同於一般育兒講座，“不是隻教方法，而是讓媽媽重新看見自己，也重新理解孩子”。

在教育規劃方面，韓謹提出可從“天、地、人”三個層面觀察孩子的發展：“天”是時代變化，“地”是所處環境，“人”是孩子自身特點。她提醒家長，AI時代下，單純追求標準答案和單一路徑已難以應對未來變化，父母更應幫助孩子發現自身優勢，培養行動力、主體性和適應複雜社會的能力。

活動還討論了海外華人社群建設和文化傳承。韓謹指出，許多華人家庭重視個人教育成果，卻缺少穩定、溫暖、可持續的社區支持系統。她認為，海外華人媽媽需要共同建立有文化記憶、有學習氛圍、有行動力的社群空間，讓孩子在真實互動中接觸中文、中國文化和華人社區責任感。

據主辦方介紹，活動後續計劃包括成立小型學習小組、開展線上線下讀書交流、組織親子文化活動，並探索面向海外家庭的學習班級。主辦方希望以長島為起點，持續連接更多華人媽媽和家庭，在育兒、文化傳承與女性成長之間建立長期支持網絡。

本次見面會現場也介紹了韓謹所著《媽媽是什麼》。主辦方表示，未來將繼續舉辦面向華人女性和家庭的沙龍活動，陪伴媽媽們在支持孩子成長的同時，也重新養育自己、看見自己。