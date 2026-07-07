水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果

水晶牙科（Crystal Dental Care）位於皇后區 貝賽（Bayside），由Jason林牙醫博士主理。診所設備先進、環境舒適，服務親切，提供國、台、粵、英語服務。診療項目包括人工植牙、美容牙科、根管治療、牙周治療、兒童牙科、美白、瓷牙及假牙等，採用高品質材料，收費合理。

林博士表示，植牙費用較高，成功與否除了醫師技術外，也與患者的口腔狀況、病史及生活習慣息息相關，因此術前評估及選擇專業醫師十分重要。

植牙失敗可分為手術中及術後兩種情況。手術時若植體位置不當，可能造成感染、發炎；上顎植牙過於接近鼻竇，可能引發鼻竇炎；下顎若傷及神經，則可能導致嘴唇麻木。此外，齒槽骨條件不足者，需先補骨才能提高植牙成功率。

術後方面，抽菸、糖尿病控制不佳、洗腎、嚴重骨質疏鬆等患者，因癒合能力較差，較容易發生植體鬆動。若口腔清潔不佳、未依醫囑保養，也可能因牙齦發炎或牙周病而導致植牙失敗。

林博士提醒，每位患者缺牙原因及口腔條件不同，植牙療程也應量身規劃。透過完整檢查、專業評估及適當治療，才能提高植牙成功率與使用壽命。

水晶牙科以先進設備、專業技術及貼心服務，提供安心的牙科治療。診所停車方便，接受大部分牙科保險，無保險者亦有優惠方案，歡迎免費諮詢。

地址：214-11 35th Ave., Unit C5, Bayside, NY 11361（Q13、Q31公車可達）

電話：718-352-0220