我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

水晶牙科（Crystal Dental Care）位於皇后區貝賽（Bayside），由Jason林牙醫博士主理。診所設備先進、環境舒適，服務親切，提供國、台、粵、英語服務。診療項目包括人工植牙、美容牙科、根管治療、牙周治療、兒童牙科、美白、瓷牙及假牙等，採用高品質材料，收費合理。

林博士表示，植牙費用較高，成功與否除了醫師技術外，也與患者的口腔狀況、病史及生活習慣息息相關，因此術前評估及選擇專業醫師十分重要。

植牙失敗可分為手術中及術後兩種情況。手術時若植體位置不當，可能造成感染、發炎；上顎植牙過於接近鼻竇，可能引發鼻竇炎；下顎若傷及神經，則可能導致嘴唇麻木。此外，齒槽骨條件不足者，需先補骨才能提高植牙成功率。

術後方面，抽菸、糖尿病控制不佳、洗腎、嚴重骨質疏鬆等患者，因癒合能力較差，較容易發生植體鬆動。若口腔清潔不佳、未依醫囑保養，也可能因牙齦發炎或牙周病而導致植牙失敗。

林博士提醒，每位患者缺牙原因及口腔條件不同，植牙療程也應量身規劃。透過完整檢查、專業評估及適當治療，才能提高植牙成功率與使用壽命。

水晶牙科以先進設備、專業技術及貼心服務，提供安心的牙科治療。診所停車方便，接受大部分牙科保險，無保險者亦有優惠方案，歡迎免費諮詢。

地址：214-11 35th Ave., Unit C5, Bayside, NY 11361（Q13、Q31公車可達）

電話：718-352-0220

精華 FAQ

  • 診所位於皇后區貝賽，提供人工植牙、美容牙科、根管、牙周、兒童牙科、美白、瓷牙與假牙等服務，並支援國、台、粵、英語溝通。

  • 因為植牙成敗除了醫師技術，還受口腔條件、病史與生活習慣影響；若骨量不足、鄰近鼻竇或神經，也可能增加手術風險與失敗機率。

  • 抽菸、糖尿病控制不佳、洗腎、嚴重骨質疏鬆者，因癒合能力較差較易鬆動；若口腔清潔不足或未按醫囑保養，也可能引發牙齦炎與牙周病。

皇后區

上一則

IDG舉辦網約車與外送員逝者追思會

下一則

利用日式和服傳統印花元素 張詠晴作品「極樂街」登時報廣場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

假牙脫落 Grace牙科最快1小時修復

假牙脫落 Grace牙科最快1小時修復
免動刀重塑自信笑容新蜂活動假牙實驗室 專業訂製找回咀嚼力

免動刀重塑自信笑容新蜂活動假牙實驗室 專業訂製找回咀嚼力
養生／漱口、用牙線、定期就醫洗牙… 護牙5祕笈

養生／漱口、用牙線、定期就醫洗牙… 護牙5祕笈
舒小泉牙科診所 專精牙齒複合樹脂貼面技術

舒小泉牙科診所 專精牙齒複合樹脂貼面技術

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相