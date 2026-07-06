Kia 雙雄稱霸 J.D. Power 2026 新車品質調查 Carnival 與 K4 分奪級距冠軍 墨西哥廠榮獲「黃金工廠」品質獎

KIA Carnival 奪下「J.D. Power 2026 美國新車初始品質調查 (IQS)」「廂型車」細分市場第一名。

美國新車品質評鑑指標「J.D. Power 2026 美國新車初始品質調查 (IQS)」今日揭曉，Kia 旗下兩款熱銷車型以卓越的組裝水準與極低的初期故障率，於各自級距中脫穎而出。2026 年 Carnival 奪下「廂型車」細分市場第一名，而 K4 不僅在「小型車」級距稱王，更以全行業第二名的優異成績，緊追頂尖豪華品牌，展現 Kia 在品質管控上的深厚實力。

本屆 IQS 調查適逢 40 週年，規模創歷年之最。調查基礎涵蓋 78,514 名購買或租賃 2026 年式新車、且已持有 90 天的車主反饋，並結合數十萬筆來自特許經銷商的實際維修紀錄。此評鑑方法將先進的維修大數據與傳統的「顧客之聲 (VOC)」調查相結合，使數據不僅反映車主主觀感受，更精準對應客觀的生產缺陷，協助車廠在問題惡化前迅速對策。

在此次評鑑中，Kia 位於墨西哥新萊昂州的生產基地成為最大亮點之一。該廠憑藉在南北美洲地區最低的生產缺陷率（不計設計相關問題），榮獲備受業界推崇的「黃金工廠品質獎 (Gold Plant Quality Award)」。此獎項直接反映車輛下線後於「初始擁有期間」的製造精良度，證明 K4 的高品質並非僥倖，而是源於嚴格的本質生產流程管控。

獲獎消息恰逢 Carnival 與 K4 在美國市場迎來銷售爆發期。Kia 美國官方數據顯示，Carnival 已連續六個月改寫月度銷售紀錄，而甫上市不久的 K4 亦連續五個月突破歷史新高。兩款車型皆以寬敞的內部空間、領先同級的科技配備及大膽的設計語言，成功擄獲家庭用戶與年輕消費族群。

「Kia Carnival 和 K4 所提供的品質，正是消費者在選購新車時最看重的核心要素。」Kia 北美與 Kia 美國總裁 Sean Yoon 表示：「在 J.D. Power 2026 年度的嚴格檢視下，Kia 一舉拿下兩個車型類別第一名，並在整體品牌初始品質中排名第二，這充分彰顯了我們致力於滿足並超越客戶需求的堅定承諾。」

業界分析指出，在汽車產業面臨供應鏈調整與電動化轉型的雙重挑戰下，Kia 能同時在傳統燃油 MPV 與入門轎車級距維持頂尖品質，不僅穩固其「高性價比」的品牌形象，更為即將推出的電動車款建立了強烈的品質信任基礎。隨著暑期購車旺季來臨，這股品質與銷售的正向循環可望持續為 Kia 美國市場注入強勁動能。想了解更多詳情請瀏覽：www.KIA.com