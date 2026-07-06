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多米尼克總理將赴港出席峰會 釋投資入籍合規新信號

紐約訊
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環球出國（Globevisa Group）近日確認，多米尼克總理羅斯福·斯凱里特（Dr. the Honourable Roosevelt Skerrit）將於2026年10月26日赴港出席「2026環球出國世界公民峰會」（Globevisa Global Citizen Conference，簡稱GGCC 2026），本屆峰會以「全球流動性趨勢」為主題。届時，斯凱里特總理的權威發聲，有望為業界及高淨值申請人提供清晰的政策走向與合規指引。

堅守合規底線 嚴打低價亂象

2023年7月 引入面試接軌國際

在2023年7月的全國公開講話中，斯凱里特總理明確指出：「多米尼克實施多層級盡職調查體系，由國際專業機構執行審核。16周歲以上申請人須參加強制面試。」他強調，多米尼克絕不會為了增加申請數量而降低標準，項目將始終與歐盟、美國及英國的監管框架保持一致。

2024年4月 重申法定投資底線 

針對市場上低價攬客亂象，斯凱里特總理在迪拜官方會議上嚴正定調：「公民身份受憲法保障，它不是一件可以用打折、促銷來處理的商品。申請人必須按法律足額支付投資款，任何減免、折扣都不被接受。」總理警告，一經發現違規操作，已獲批的公民身份將被強制撤銷。

2024年7月 清退違規強調授權

同年7月，斯凱里特在加勒比共同體政府首腦會議期间接受媒體訪問時再次重申：「任何以低於法定投資額取得公民身份的人，其身份將被撤銷。盡職調查流程會核實實際支付金額，不存在例外渠道、內部通道或優惠特例。」官方藉此強調，未經授權機構經手的申請常伴隨材料造假等隱患，申請人應僅通過官方持牌機構辦理。

峰會前瞻 擁抱監管新趨勢

近期，加勒比區域各國在CBI政策上形成高度共識，全面轉向實施三階段背景調查、強化生物識別及細化居住規定。斯凱里特親赴香港出席峰會，預計將進一步推動盡職調查規範化與資金流轉合規化進程。

此次來訪不僅為參會政商代表提供了與官方直接溝通的渠道，更有助於高淨值人群第一時間掌握最新政策口徑，從而在合規框架內穩妥進行全球資產與身份規劃。

官方授權 保障申請合規

作為峰會主辦方，環球出國已連續三年（2024-2026）獲頒多米尼克投資入籍局（CBIU）官方「授權推廣人」執業許可，這意味著其已全面通過政府的誠信與財務背調。

依據當地法律，僅有獲頒官方授權的機構方可合法開展CBI業務。依託該資質，環球出國得以及時對接CBIU審理指引，並在嚴格執行法定標準下完成案件標準化處理。核實服務機構的官方授權名單，已成為高淨值人群開展全球流動性規劃、規避身份撤銷風險的必要前置步驟。

精華 FAQ

  • 文章指出，斯凱里特赴港參加GGCC 2026，重點在於向業界與高淨值申請人釋放最新政策口徑，並強調投資入籍必須在合規框架下推進。

  • 內文提到，多米尼克要求多層級盡職調查、16歲以上申請人強制面試，且必須按法定金額足額投資，不接受折扣、減免或任何例外通道。

  • 環球出國被稱為連續三年獲多米尼克官方授權推廣人，可協助對接審理指引與標準化流程；文中並建議申請人先確認機構授權資格。

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