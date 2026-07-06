近期活動
07月06日（週一）:
●自由泳池：泳道游泳
Liberty Pool: Lap Swim
07/06,7:00 a.m.–8:30 a.m.
Location: Main Pool in Detective Keith L Williams Park
https://www.nycgovparks.org/
07月07日（週二）:
●成人電腦入門班
Computer Basics for Adults
07/07,10:30am - 11:30am
Location:151-10 14 Road, Whitestone
https://www.queenslibrary.org/
07月08日（週三）
●Crotona Park樹木普查
Trees Count at Crotona Park
07/08, 10:00 a.m.–12:00 p.m.
Location: Crotona Nature Center in Crotona Park
https://www.nycgovparks.org/
07月09日（週四）
●全身健身課程
Total Body Fitness
07/09,10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Brooklyn Public Library - Park Slope
https://www.nycgovparks.org/
07月10日（週五）
●寶寶與我
Baby & Me
07/10,110:00am - 11:00am
Location:85-12 Main St, Briarwood
https://www.queenslibrary.org/
07月11日（週六）
●瑜伽
Yoga
07/11,8:30 a.m.–9:30 a.m.
Location: Tennis Courts in Pelham Bay Park
https://www.nycgovparks.org/
07月12日（週日）:
●Waterfront Walks
水岸漫步
07/12, 10:30 a.m.–12:00 p.m.
Location:Brooklyn Bridge Park
https://www.nycgovparks.org/
活動種類相當多元，包含泳道游泳、成人電腦入門、樹木普查、全身健身、寶寶與我、瑜伽，以及水岸漫步，兼顧運動、學習與親子參與。 所有活動都集中在七月六日至七月十二日，連續七天每天都有一場，方便民眾依照自己的時間挑選適合的項目參加。 地點分布於紐約多個公共空間，包括 Detective Keith L Williams Park、Crotona Park、Brooklyn Public Library、Pelham Bay Park 與 Brooklyn Bridge Park 等。
精華 FAQ
活動種類相當多元，包含泳道游泳、成人電腦入門、樹木普查、全身健身、寶寶與我、瑜伽，以及水岸漫步，兼顧運動、學習與親子參與。
所有活動都集中在七月六日至七月十二日，連續七天每天都有一場，方便民眾依照自己的時間挑選適合的項目參加。
地點分布於紐約多個公共空間，包括 Detective Keith L Williams Park、Crotona Park、Brooklyn Public Library、Pelham Bay Park 與 Brooklyn Bridge Park 等。
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