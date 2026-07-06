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近期活動

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07月06日（週一）:

●自由泳池：泳道游泳

Liberty Pool: Lap Swim

07/06,7:00 a.m.–8:30 a.m.

Location: Main Pool in Detective Keith L Williams Park

https://www.nycgovparks.org/

07月07日（週二）:

●成人電腦入門班

Computer Basics for Adults

07/07,10:30am - 11:30am

Location:151-10 14 Road, Whitestone

https://www.queenslibrary.org/

07月08日（週三）

●Crotona Park樹木普查

Trees Count at Crotona Park

07/08,  10:00 a.m.–12:00 p.m.

Location: Crotona Nature Center in Crotona Park

https://www.nycgovparks.org/

07月09日（週四）

●全身健身課程

Total Body Fitness

07/09,10:30 a.m.–11:30 a.m.

Location: Brooklyn Public Library - Park Slope

https://www.nycgovparks.org/

07月10日（週五）

●寶寶與我

Baby & Me

07/10,110:00am - 11:00am

Location:85-12 Main St, Briarwood

https://www.queenslibrary.org/

07月11日（週六）

●瑜伽

Yoga

07/11,8:30 a.m.–9:30 a.m.

Location: Tennis Courts in Pelham Bay Park

https://www.nycgovparks.org/

07月12日（週日）:

●Waterfront Walks

水岸漫步

07/12, 10:30 a.m.–12:00 p.m.

Location:Brooklyn Bridge Park

https://www.nycgovparks.org/

精華 FAQ

  • 活動種類相當多元，包含泳道游泳、成人電腦入門、樹木普查、全身健身、寶寶與我、瑜伽，以及水岸漫步，兼顧運動、學習與親子參與。

  • 所有活動都集中在七月六日至七月十二日，連續七天每天都有一場，方便民眾依照自己的時間挑選適合的項目參加。

  • 地點分布於紐約多個公共空間，包括 Detective Keith L Williams Park、Crotona Park、Brooklyn Public Library、Pelham Bay Park 與 Brooklyn Bridge Park 等。

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