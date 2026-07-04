紐約將迎110°F高溫出門前必讀這份「保命」指南

百康仁德家庭科醫生林恭慶提醒民眾極端高溫天氣做好防暑免中招。

本週三（7月1日）起，紐約將迎來極端高溫，最高溫度達100°F（約38°C），體感更飆至110°F（43°C），並將持續整個獨立日長週末。如果您計劃外出接送孩子、燒烤、海邊遊玩，或需要長時間在戶外工作，請提前做好防暑準備。

高溫不僅讓人感到不舒服，更可能引發熱痙攣，甚至危及生命的中暑。紐約百康仁德醫療集團（Rendr）的家庭科醫生林恭慶（Kung Ching Lin, DO）提醒，這些疾病可以預防，關鍵在於及早識別身體發出的信號，並及時採取正確措施。

高溫下，身體的「求救信號」如

* 熱痙攣（肌肉抽筋）

* 烈日運動後，腹部、手臂或腿部肌肉劇痛抽搐。

* 請立刻停止活動，躲進陰涼處，小口喝白水，或者諮詢醫生是否可以喝電解質飲料。遠離酒精、咖啡和濃茶，它們會加重脫水。

* 熱疹（痱子）

* 大量出汗後，脖子、胸口出現紅色小水皰，又癢又痛。

* 出疹子的地方要保持幹燥，撲爽身粉，轉移到涼爽環境。

* 中暑（最危險！）

* 如果有人體溫達到104°F（40°C）以上，伴隨神志不清、昏迷、皮膚滾燙幹燥、脈搏強快，這些都是熱射病前兆，可能危及生命！

* 請立即撥打急救電話！同時把患者移至陰涼處，脫衣，用涼水擦身、風扇吹濕毛巾降溫，等待救援。

最容易在高溫下「中招」的人群包括﹕患有心/肺疾病（如哮喘）的人士、嬰幼兒、老人、戶外重體力勞動者等。

林恭慶醫生提醒，這些人群要避免在午後至傍晚外出，因這時段不僅氣溫高，臭氧濃度也處於峰值。如果出現呼吸急促、胸痛、咳嗽，請儘快就醫。

高溫防暑的六個關鍵細節

1. 補水

* 要隨時喝水，白水最佳，出汗多可以考慮喝運動飲料。

* 不要喝含糖飲料、酒精、咖啡，這會讓您越喝越渴。

* 冰水要小口慢飲，猛灌會刺激消化道。如果醫生限制飲水量，請提前諮詢高溫天補水方法。

2. 衣著

* 要穿輕薄、淺色、寬鬆的純棉衣物，戴帽子、墨鏡、塗防曬。

* 不要穿深色化纖衣物。

* 致命誤區：嬰兒車/輪椅上別搭布遮陽！空氣不流通會變「蒸籠」，孩子老人無法呼救，容易中暑脫水。

3. 室內

* 白天要拉遮光簾，夜晚再開窗通風。

* 室內儘量別用烤箱，它會讓室內溫度驟昇。

* 室內儘量使用空調降溫。如果家中沒有空調，可致電311，或通過網址maps.nyc.gov/oem/cc搜尋就近的公共避暑中心。

4. 外出時間

* 戶外運動、體力活儘量安排在清晨。

* 避免正午（下午1-5點）外出暴曬，年輕人也一樣會中暑。

5. 藥品

部分藥物（如某些降壓藥、精神類藥物、抗生素等）可能增加身體對高溫或日光的敏感性。請您諮詢醫生或藥劑師了解詳情。

6. 關愛他人

每天給獨居老人、年長親友打電話問候。別以為他們不求助就是「沒事」高溫對老人的影響往往悄無聲息。

林恭慶醫生（Kung Ching Lin, DO）可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。診所地址：38-08 Union St, STE 3L, Flushing, NY 11354

預約電話：（718）939-5213。診所地址：135-27 38th Ave, 2nd FL, Flushing, NY 11354

預約電話：（718）886-5068。