紐約將迎110°F高溫出門前必讀這份「保命」指南
本週三（7月1日）起，紐約將迎來極端高溫，最高溫度達100°F（約38°C），體感更飆至110°F（43°C），並將持續整個獨立日長週末。如果您計劃外出接送孩子、燒烤、海邊遊玩，或需要長時間在戶外工作，請提前做好防暑準備。
高溫不僅讓人感到不舒服，更可能引發熱痙攣，甚至危及生命的中暑。紐約百康仁德醫療集團（Rendr）的家庭科醫生林恭慶（Kung Ching Lin, DO）提醒，這些疾病可以預防，關鍵在於及早識別身體發出的信號，並及時採取正確措施。
高溫下，身體的「求救信號」如
* 熱痙攣（肌肉抽筋）
* 烈日運動後，腹部、手臂或腿部肌肉劇痛抽搐。
* 請立刻停止活動，躲進陰涼處，小口喝白水，或者諮詢醫生是否可以喝電解質飲料。遠離酒精、咖啡和濃茶，它們會加重脫水。
* 熱疹（痱子）
* 大量出汗後，脖子、胸口出現紅色小水皰，又癢又痛。
* 出疹子的地方要保持幹燥，撲爽身粉，轉移到涼爽環境。
* 中暑（最危險！）
* 如果有人體溫達到104°F（40°C）以上，伴隨神志不清、昏迷、皮膚滾燙幹燥、脈搏強快，這些都是熱射病前兆，可能危及生命！
* 請立即撥打急救電話！同時把患者移至陰涼處，脫衣，用涼水擦身、風扇吹濕毛巾降溫，等待救援。
最容易在高溫下「中招」的人群包括﹕患有心/肺疾病（如哮喘）的人士、嬰幼兒、老人、戶外重體力勞動者等。
林恭慶醫生提醒，這些人群要避免在午後至傍晚外出，因這時段不僅氣溫高，臭氧濃度也處於峰值。如果出現呼吸急促、胸痛、咳嗽，請儘快就醫。
高溫防暑的六個關鍵細節
1. 補水
* 要隨時喝水，白水最佳，出汗多可以考慮喝運動飲料。
* 不要喝含糖飲料、酒精、咖啡，這會讓您越喝越渴。
* 冰水要小口慢飲，猛灌會刺激消化道。如果醫生限制飲水量，請提前諮詢高溫天補水方法。
2. 衣著
* 要穿輕薄、淺色、寬鬆的純棉衣物，戴帽子、墨鏡、塗防曬。
* 不要穿深色化纖衣物。
* 致命誤區：嬰兒車/輪椅上別搭布遮陽！空氣不流通會變「蒸籠」，孩子老人無法呼救，容易中暑脫水。
3. 室內
* 白天要拉遮光簾，夜晚再開窗通風。
* 室內儘量別用烤箱，它會讓室內溫度驟昇。
* 室內儘量使用空調降溫。如果家中沒有空調，可致電311，或通過網址maps.nyc.gov/oem/cc搜尋就近的公共避暑中心。
4. 外出時間
* 戶外運動、體力活儘量安排在清晨。
* 避免正午（下午1-5點）外出暴曬，年輕人也一樣會中暑。
5. 藥品
部分藥物（如某些降壓藥、精神類藥物、抗生素等）可能增加身體對高溫或日光的敏感性。請您諮詢醫生或藥劑師了解詳情。
6. 關愛他人
每天給獨居老人、年長親友打電話問候。別以為他們不求助就是「沒事」高溫對老人的影響往往悄無聲息。
林恭慶醫生（Kung Ching Lin, DO）可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。診所地址：38-08 Union St, STE 3L, Flushing, NY 11354
預約電話：（718）939-5213。診所地址：135-27 38th Ave, 2nd FL, Flushing, NY 11354
預約電話：（718）886-5068。
最需留意熱痙攣、熱疹與中暑三類徵兆；若出現肌肉抽筋、皮膚紅疹、意識混亂、皮膚滾燙乾燥或脈搏加快，應立即降溫並就醫。 應多喝白水，流汗多可補充運動飲料，避免酒精、咖啡與含糖飲料；穿淺色寬鬆衣物，盡量安排清晨活動，避開下午1至5點曝曬。 心肺疾病患者、嬰幼兒、長者與戶外重體力工作者最容易中招；他們應避免午後外出，留意呼吸急促、胸痛或咳嗽，必要時儘快就醫。
精華 FAQ
最需留意熱痙攣、熱疹與中暑三類徵兆；若出現肌肉抽筋、皮膚紅疹、意識混亂、皮膚滾燙乾燥或脈搏加快，應立即降溫並就醫。
應多喝白水，流汗多可補充運動飲料，避免酒精、咖啡與含糖飲料；穿淺色寬鬆衣物，盡量安排清晨活動，避開下午1至5點曝曬。
心肺疾病患者、嬰幼兒、長者與戶外重體力工作者最容易中招；他們應避免午後外出，留意呼吸急促、胸痛或咳嗽，必要時儘快就醫。
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