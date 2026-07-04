國泰銀行深化企業金融布局助你靈活應對日常付款到資金周轉

國泰銀行推出商業支票賬戶及貸款優惠方案，一站式金融服務助企業提升資金效益。活動期間自2026年5月18日起至2026年12月31日止。銀行邀請有意優化財務管理及取得營運資金支援的企業客戶，把握限時優惠機會，洽詢鄰近國泰銀行分行或提交相關申請表格，以了解更多產品詳情及申請資格。

本次活動特別針對中小企業及成長型企業設計，從日常收付款需求到營運資金周轉，提供完整且具競爭力的金融服務內容。企業只要於活動期間開設符合資格的商業分析支票賬戶（Business Analysis Checking Account），即可享有多項專屬優惠，進一步降低日常金融交易成本。

在商業支票賬戶優惠方面，符合資格的企業客戶可享有指定現金管理費用豁免優惠，有助於降低企業日常財務管理支出。此外，銀行亦提供匯入電匯及指定匯出電匯手續費豁免，對於經常進行跨境交易、供應商付款或國際資金調度的企業而言，可有效節省相關作業成本，提升資金運作效率。

值得注意的是，本次活動亦提供優惠的最低開戶金額要求，企業僅需最低2萬5,000美元即可開立符合資格的商業分析支票賬戶。相較於部分企業金融產品較高的資金門檻，此項安排讓更多中小企業能夠享受專業現金管理與商業銀行服務帶來的效益。

除了存款與支付服務外，國泰銀行也同步推出商業貸款優惠方案。企業於開立符合資格的商業分析支票賬戶後，還有機會申請精簡資本貸款（Simple Capital Loan）或進階精簡資本貸款（Enhanced Simple Capital Loan），藉由更便利的融資管道滿足營運周轉、設備採購、業務拓展及市場開發等資金需求。

在貸款額度與期限方面，本次優惠方案提供12個月貸款期限，貸款金額介於10,001美元至250,000美元之間，可依企業實際需求靈活運用。無論是因應短期資金調度需求、擴充營運規模、增加庫存備貨，或進行設備更新與升級，均可獲得適切的融資支援。

本次方案「一站式管理商業賬戶與貸款」服務模式，讓企業能透過單一銀行平台完成存款管理、支付作業及融資申請，大幅簡化流程並提升管理效率。透過整合商業賬戶與貸款服務，企業不僅能降低營運成本，更能提高資金靈活度，快速掌握市場機會，進一步推動業務成長。

國泰銀行：詳情請上網Cathaybank.com 或到就近分行洽詢

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