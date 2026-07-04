我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

國泰銀行深化企業金融布局助你靈活應對日常付款到資金周轉

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

國泰銀行推出商業支票賬戶及貸款優惠方案，一站式金融服務助企業提升資金效益。活動期間自2026年5月18日起至2026年12月31日止。銀行邀請有意優化財務管理及取得營運資金支援的企業客戶，把握限時優惠機會，洽詢鄰近國泰銀行分行或提交相關申請表格，以了解更多產品詳情及申請資格。

本次活動特別針對中小企業及成長型企業設計，從日常收付款需求到營運資金周轉，提供完整且具競爭力的金融服務內容。企業只要於活動期間開設符合資格的商業分析支票賬戶（Business Analysis Checking Account），即可享有多項專屬優惠，進一步降低日常金融交易成本。

在商業支票賬戶優惠方面，符合資格的企業客戶可享有指定現金管理費用豁免優惠，有助於降低企業日常財務管理支出。此外，銀行亦提供匯入電匯及指定匯出電匯手續費豁免，對於經常進行跨境交易、供應商付款或國際資金調度的企業而言，可有效節省相關作業成本，提升資金運作效率。

值得注意的是，本次活動亦提供優惠的最低開戶金額要求，企業僅需最低2萬5,000美元即可開立符合資格的商業分析支票賬戶。相較於部分企業金融產品較高的資金門檻，此項安排讓更多中小企業能夠享受專業現金管理與商業銀行服務帶來的效益。

除了存款與支付服務外，國泰銀行也同步推出商業貸款優惠方案。企業於開立符合資格的商業分析支票賬戶後，還有機會申請精簡資本貸款（Simple Capital Loan）或進階精簡資本貸款（Enhanced Simple Capital Loan），藉由更便利的融資管道滿足營運周轉、設備採購、業務拓展及市場開發等資金需求。

在貸款額度與期限方面，本次優惠方案提供12個月貸款期限，貸款金額介於10,001美元至250,000美元之間，可依企業實際需求靈活運用。無論是因應短期資金調度需求、擴充營運規模、增加庫存備貨，或進行設備更新與升級，均可獲得適切的融資支援。

本次方案「一站式管理商業賬戶與貸款」服務模式，讓企業能透過單一銀行平台完成存款管理、支付作業及融資申請，大幅簡化流程並提升管理效率。透過整合商業賬戶與貸款服務，企業不僅能降低營運成本，更能提高資金靈活度，快速掌握市場機會，進一步推動業務成長。

國泰銀行：詳情請上網Cathaybank.com 或到就近分行洽詢

表單的底部

精華 FAQ

  • 本次主打商業分析支票賬戶與商業貸款優惠，涵蓋現金管理費用豁免、電匯手續費減免，以及精簡資本貸款與進階精簡資本貸款，讓企業可同步處理存款、支付與融資需求。

  • 活動期間自2026年5月18日起至2026年12月31日止，主要針對中小企業與成長型企業。凡有意優化財務管理、降低交易成本或取得營運資金支援者，都可把握期限申請。

  • 企業最低僅需2萬5,000美元即可開立符合資格的商業分析支票賬戶，並可申請12個月、金額介於10,001至250,000美元的貸款，有助周轉、採購設備與拓展業務。

上一則

星條旗華埠升起 紐約僑界慶祝美國建國250周年

下一則

紐約客談／紐約治安焦慮 混雜更深的生活焦慮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

鎖定利率 多一分安心 中國信託銀行定存優惠利率高達4.00% 年利率

鎖定利率 多一分安心 中國信託銀行定存優惠利率高達4.00% 年利率
QM Advance 商業資金周轉方案簡便快捷

QM Advance 商業資金周轉方案簡便快捷
冠洋併購法拉盛銀行 CEO:保留一線員工盼降低客戶轉換不安

冠洋併購法拉盛銀行 CEO:保留一線員工盼降低客戶轉換不安
看好鳳凰城 中國信託擬年底前升格全功能分行

看好鳳凰城 中國信託擬年底前升格全功能分行

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐