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泛太平洋暨東南亞婦女會日前選出2026-2028年會長鄔芳芳等領導階層

紐約訊
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泛太平洋暨東南亞婦女協會在聯合國舉辦六月專題講座，由新任會長鄔芳芳（前排右三）主...
泛太平洋暨東南亞婦女協會在聯合國舉辦六月專題講座，由新任會長鄔芳芳（前排右三）主持，李安如博士（前排中）主講。

泛太平洋暨東南亞婦女協會（Pan-Pacific & Southeast Asia Women’s Association，簡稱PPSEAWA）為具有聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）諮商地位之國際婦女組織。其紐約分會近日順利完成新一屆董事會選舉，選出2026-2028年領導團隊，會長（President）由鄔芳芳（Stephanie Wu Ho）出任。

其他一併選出的新任董事會成員還有第一副會長（First Vice President）林秀慧（Natalie Christou）、副會長（Vice President）法蘭西斯卡．陶德（Francesca Todd）、副會長（Vice President）海倫．席格莉亞（Helen Ceglia）、副會長（Vice President）艾川明（Amy Banker）、會員主任（Membership Chair）魏培真（Jane Wei）、財務長（Treasurer）伍燕燕（Sue Eng）以及美國總會代表（Chapter Representative to PPSEAWA USA）席拉．格瑞森（Sheila Garrison）。

新任會長鄔芳芳表示，PPSEAWA自創立以來，始終致力於促進泛太平洋及東南亞地區婦女之間的友誼、合作與和平，並積極參與聯合國相關事務。紐約分會未來將持續秉持協會宗旨，透過教育推廣、文化交流、社區服務及聯合國倡議活動，促進婦女賦權、性別平等及國際理解。

鄔芳芳特別感謝提名委員會成員海倫．席格莉亞、林秀慧及席拉．格瑞森在甄選候選人過程中所付出的時間與努力，使得選舉工作得以順利完成。同時，她也向所有參與投票的紐約分會會員表達誠摯謝意，感謝大家積極行使會員權利，共同為協會未來發展貢獻心力。鄔會長還表示，新一屆董事會將攜手合作，進一步加強會員服務、擴大社區影響力，並持續推動PPSEAWA在紐約、全美及聯合國平台上的使命與願景，為促進和平、友誼、合作及婦女發展作出更大貢獻。

該會六月聚會循例在曼哈坦聯合國教堂中心舉行，邀請紐約市立大學約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）人類學系李安如博士主講，以1973年高雄加工出口區25位女性勞工在上班途中發生重大交通事故為切入點，探討女性勞工、公共記憶及歷史敘事如何隨著時代演變而被重新詮釋，並引發與會者對女性權益、勞工保障及性別平等等議題的深入思考。

PPSEAWA紐約分會歡迎關心婦女發展、國際交流及聯合國事務的人士參與協會活動，共同促進跨文化理解與合作，攜手建設更加和平與包容的世界。有意加入泛太平洋暨東南亞婦女協會參加聚會，請聯絡會長鄔芳芳。該會紐約分會的電子郵件： [email protected]、網址： www.ppseawany.org。

精華 FAQ

  • PPSEAWA紐約分會近日完成董事會改選，由鄔芳芳出任2026至2028年會長。她將帶領新團隊持續推動協會宗旨，並強化在紐約與聯合國平台上的倡議工作。

  • 除會長鄔芳芳外，新董事會還包括第一副會長林秀慧及多位副會長，另有會員主任魏培真、財務長伍燕燕與美國總會代表席拉．格瑞森，共同分工推動會務。

  • 六月聚會在曼哈坦聯合國教堂中心舉行，邀請李安如博士以1973年高雄加工出口區女工事故為切入，探討女性勞工、公共記憶、歷史敘事及性別平等等議題。

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