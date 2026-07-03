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中國信託銀行定存優惠利率高達4.00% 年利率

紐約訊
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中國信託銀行（CTBC Bank USA）現推出8個月定存3.68%年利率及11個月定存4.00%年利率，幫助客人穩健理財的同時，享有更具競爭力的收益回報。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，8個月定期存款3.68% APY最低開戶金額為$25,000; 11個月定期存款4.00% APY最低開戶金額為$150,000，需為新資金。詳情請至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

此外，中國信託銀行 (CTBC Bank USA) 特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶夏季的到來！即日起，透過我們的優質合作夥伴，您可以享受專屬於您的多重好康與折扣。詳情請上網 www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行現提供房屋淨值貸款方案，前6個月帳單週期5.99%限時優惠利率。結合靈活的貸款條件，具競爭力的利率，迅速核貸流程與專屬客戶服務，助客戶穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

精華 FAQ

  • 本次主打兩項定存方案，包含8個月期年利率3.68%，以及11個月期年利率4.00%。兩者皆屬APY優惠，提供客戶較高的穩健收益選擇。

  • 優惠僅限分行開戶辦理，且必須為新資金。8個月定存最低開戶金額為25,000美元，11個月定存最低開戶金額為150,000美元，門檻較高。

  • 除了存款業務，銀行也提供前6個月5.99%優惠的房屋淨值貸款，以及小型企業商業貸款服務，並透過21個美國據點服務華人社區。

加州 利率 貸款

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