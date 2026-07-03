高品質腸鏡 降低大腸癌風險

位於法拉盛Sanford大道的莊哲男腸胃中心的美國腸胃科專科醫師劉穎恆。

位於法拉盛 Sanford大道的莊哲男腸胃中心近日迎來美國腸胃科專科醫師劉穎恆正式加盟。劉醫師擁有美國內科及胃腸肝膽專科雙重認證，畢業於紐約愛因斯坦醫學院，取得醫學博士學位，後於紐約大學朗格尼醫學中心完成內科住院醫師訓練，再於西奈山醫院完成胃腸肝膽專科培訓。加入診所前，她曾任職於曼哈頓Lenox Hill Hospital胃腸科，現任霍夫斯特拉大學助理教授，具有豐富的臨床經驗，精通普通話及廣東話。

劉醫師表示，近年美國年輕人大腸癌發病率持續上升，愈來愈多患者在50歲前確診大腸癌。因此，美國癌症 協會及美國胃腸病學會建議，一般風險成年人應自45歲起接受大腸癌篩檢並持續至75歲；若有大腸癌家族史、遺傳性大腸癌症候群或慢性發炎性腸道疾病等高風險因素，則應提早開始篩檢。

她指出，真正重要的不只是「有做過腸鏡」，更是接受高品質腸鏡檢查。高品質腸鏡包括腸道準備品質、盲腸到達率、完整切除息肉及提供標準化追蹤建議，更重要的是醫師是否花足夠時間仔細檢查每一段腸道。美國胃腸內視鏡學會2024年最新發布的腸鏡品質指標建議，正常篩檢腸鏡的平均退出時間，也就是從盲腸到肛門口的檢查時間，至少應達8分鐘，若加上腸道清洗及息肉切除，一次高品質腸鏡檢查通常至少15分鐘。

另一項國際公認的重要品質指標是腺瘤檢出率（Adenoma Detection Rate，ADR）。研究證實，ADR越高，患者日後罹患大腸癌的風險越低，因此已被視為評估腸鏡品質的重要標準。2024年新版腸鏡品質指標建議，篩檢腸鏡的ADR應達35%以上，亦新增鋸齒狀病變檢出率（Sessile Serrated Lesion Detection Rate，SSLDR）作為評估指標。劉醫師表示，雖然目前已有糞便潛血檢查及糞便DNA等多種大腸癌篩檢方式，但腸鏡仍是唯一能同時發現並切除癌前息肉的檢查，因此仍是預防大腸癌的黃金標準。

隨著劉醫師加入莊哲男腸胃中心，診所將持續提供符合美國最新品質標準的無痛胃鏡、無痛腸鏡、大腸癌篩檢及各類消化系統疾病診療服務，協助法拉盛及大紐約地區華人社區及早發現、及早治療，守護胃腸健康。

診所地址：133-47 Sanford Ave, Suite 1C/1D, Flushing, NY 11355。預約專線：718-461-9779。