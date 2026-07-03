公共提醒：詐騙電話鎖定華人社區民眾，務必提高警覺以防受騙
聯合健康保險亞裔市場部提醒會員與社區大眾，近期針對華人社區以及一般民眾的詐騙電話明顯增加。這些電話可能看似來自保險公司(包括聯合健康保險)或其他醫療保健機構，目的是取得敏感的個人資料。
詐騙手法常為來電者可能謊稱代表保險公司，有些甚至冒充聯合健康保險或其亞裔市場部人員。
常見警訊包括：
* 製造緊急或恐懼感，迫使您立即採取行動
* 要求「確認」或更新保險資料
* 提供「免費」醫療設備或福利
* 要求提供個人或財務資料
他們可能會要求您提供保險會員ID號碼、出生日期、社會安全號碼或地址。
當民眾接到這類來電時應該怎麼做?
* 請勿在電話中透露個人或保險資料
* 如果來電看起來可疑，請立即掛斷
* 不要按任何按鍵，也不要按照自動語音提示操作
* 如有可能，請封鎖該電話號碼
* 如果您不確定來電是否真實，請掛斷電話，並使用會員ID卡上的電話號碼直接致電聯合健康保險確認
* 您也可以前往聯合健康保險資訊中心，獲得面對面的支援與協助
核實或舉報
* 聯合健康保險會員：
* 請撥打會員ID卡上的電話號碼，或撥打18443597736
* 或造訪uhc.com/fraud以了解更多資訊
* 一般民眾：請至ReportFraud.ftc.gov舉報詐騙
重要提醒:合法的保險公司不會透過未經請求的來電要求您提供敏感資料。如果您不確定，請掛斷電話，並撥打可信賴的官方電話號碼。
請與家人和朋友分享此溫馨提醒，尤其是年長者。保持警覺與了解資訊，有助於防止詐騙並保護我們的社區。
主要是警告冒充保險公司、醫療保健機構或聯合健康保險人員的詐騙電話，這些來電會試圖套取個人與財務資料，特別鎖定華人社區與一般民眾。 應先保持冷靜，不要在電話中透露任何保險或個人資料，並立即掛斷；若對方要求按鍵或依語音操作，也不要照做，必要時再用官方電話回撥查證。 聯合健康保險會員可撥打會員卡上的官方電話或18443597736，亦可上uhc.com/fraud查詢；一般民眾則可到ReportFraud.ftc.gov向美國聯邦貿易委員會舉報。
精華 FAQ
主要是警告冒充保險公司、醫療保健機構或聯合健康保險人員的詐騙電話，這些來電會試圖套取個人與財務資料，特別鎖定華人社區與一般民眾。
應先保持冷靜，不要在電話中透露任何保險或個人資料，並立即掛斷；若對方要求按鍵或依語音操作，也不要照做，必要時再用官方電話回撥查證。
聯合健康保險會員可撥打會員卡上的官方電話或18443597736，亦可上uhc.com/fraud查詢；一般民眾則可到ReportFraud.ftc.gov向美國聯邦貿易委員會舉報。
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