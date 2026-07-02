中國國民黨精神黨員委員會在洛杉磯宣告成立 倡議以三民主義推動民主、和平與統一發展

中國國民黨 精神黨員委員會日前于美國大洛杉磯 地區正式宣告成立，並發佈組織成立公告及組織守則，表示將以孫中山先生宣導的三民主義為核心理念，結合海內外關心中國未來發展的各界人士，共同推動民主、和平與民族復興事業。

根據委員會發佈的公告，該組織成立依據中國國民黨歷史黨章有關“精神黨員”之規定，旨在凝聚認同三民主義理念、關注中國和平發展與國家統一前景的人士。委員會表示，已向中國國民黨中央委員會及中國國民黨駐美國總支部進行相關報備，並希望在尊重各方立場的基礎上，加強與海內外國民黨人士及社會賢達的交流合作。

委員會指出，組織以孫中山先生為最高精神領袖，並以民族、民權、民生三項原則作為長期發展的思想基礎。公告強調，三民主義所追求的國家現代化、人民權利保障與社會福祉提升，至今仍具有重要現實意義。委員會認為，面對當前國際局勢變化以及兩岸關係發展的關鍵階段，民主、和平與穩定應成為未來中國發展的重要方向。

在成立宣言中，委員會提出以“民主憲政、和平統一、民族復興”為主要目標，主張透過和平、理性與非暴力方式推動社會進步，並呼籲各界加強溝通對話，避免衝突與戰爭風險。委員會表示，希望未來能夠團結海內外支持民主價值與和平發展的力量，共同為中華民族的長遠利益貢獻心力。

委員會同時向全球華人社會發出公開呼籲，邀請認同三民主義理念的人士參與相關工作，包括國民黨後代、共產黨後代、無黨派民主人士以及關心中國未來發展的社會各界人士。委員會認為，不同背景人士均可在追求民族復興、民主進步與社會福祉的共同目標下尋求合作空間。

根據同步公佈的組織守則，中國國民黨精神黨員委員會將採取實體組織與個人參與並行的發展模式。除設立中央組織機構外，各地支持者亦可依法成立地方分會，並在自主運作基礎上與中央保持聯繫。委員會表示，將尊重各地實際情況，鼓勵成員以和平、理性方式傳播三民主義理念，推動社會公共事務討論。

組織架構方面，委員會設主任委員、副主任委員、委員及顧問等職務，並規劃成立多個功能性工作小組，以推動組織發展及相關事務運作。委員會表示，在組織創立初期，將以建立制度、擴大聯繫網路及完善組織建設為重點工作。

此外，委員會亦計畫加強與國際社會的交流，向世界各國介紹其關於民主、和平與統一發展的理念。委員會認為，在全球化背景下，加強國際溝通有助於增進外界對華人社會發展議題的理解，並促進各方以和平方式處理區域問題。

中國國民黨精神黨員委員會發起人為王希哲、鄭存柱及黃華，榮譽主任委員為王炳章。委員會表示，未來將持續透過網路平臺、公開活動及社會交流等方式，推動相關理念傳播，並歡迎海內外認同其宗旨的人士參與討論與合作。

該委員會的成立反映部分海外華人社群持續關注中國未來政治發展、兩岸關係以及民主治理等議題。中國國民黨精神黨員委員會聯絡郵箱：[email protected]