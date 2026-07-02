優越健保—愛心村VillageCareMAX聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃
優越健保 — 愛心村 VillageCareMAX 是一家以社區為基礎的非營利醫療保險機構。近五十年來，愛心村秉持誠懇、誠信與敬業的精神，為持有紅藍卡（Medicare）及白卡（Medicaid）的年長者，尤其是患有慢性疾病者，提供有針對性且高品質的醫療與照護服務，致力於幫助長者、體弱及傷殘人士解決健康與醫療保健上的困難。
深耕社區服務長者。自2019年於法拉盛成立社區服務中心以來，優越健保─愛心村竭力為社區長者提供專業且全面的健保相關服務，讓居民可就近享受從長期護理、醫療保險諮詢到醫護用品的一站式服務，使罹患多種慢性疾病的長者能夠在熟悉的社區中安心、健康地生活。
2021年，愛心村進一步拓展服務，成立布碌崙社區中心，方便當地民眾辦理保險與相關事務。今年六月，布碌崙中心更喬遷至八大道5315號，擴充服務空間與內容，以滿足社區不斷增長的需求。優越健保愛心村的社區服務人員能以普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話等多種語言，熱情、耐心地為會員與居民提供親切貼心的協助，包括信件翻譯與保險諮詢等服務。
2026年度「優越健保—愛心村」Medicare 綜合優選計劃（MAP）福利亮點。作為紐約州首批綜合健保管理計劃（Medicare Total Advantage, 簡稱 MAP）運營者之一，優越健保 — 愛心村為擁有紅藍卡與白卡的長者提供專業、具針對性的醫療保健與長期護理服務。
2026年度新會員可享以下升級福利：
‧每月 $305 非處方藥（OTC）
可用於購買非處方藥品、食品雜貨、房租／房貸補助、害蟲防治、室內空氣品質用品、加油費及家庭公用事業費（燃氣費、電費、水費及網絡／電訊費）等。今年更新增可用於購買公交及地鐵服務卡。未使用之金額可逐月累積，直至年底。
‧每年 $585（每月$48.75) FLEX福利卡
可用於支付牙科、視力及聽力的額外補助，按月發放，未使用金額可結轉至下月，年底清零。
‧無上限牙科福利
每年享有不限次數的預防性與綜合性牙科服務。
‧針灸治療
每年提供 40 次針灸治療（每月最多 5 次）。
‧交通福利
最多 32 次（單程）非緊急醫療交通服務。
以及最高$50,000的全球緊急醫療保障。
社區的長者朋友們，您是否已充分利用您的 Medicare 計劃福利？保費、共付額、共保額及扣除額將根據個人所獲取的額外補助等級而有所不同。詳情歡迎親臨優越健保法拉盛或日落公園辦公室，了解更多計劃資訊。VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，辦公時間週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：1-718-517-2600。布碌崙社區中心地址：5315 8th Ave, Brooklyn NY 11220；電話：（718）517-2650 (有中文專員接聽)。週一至週五/每單週六上午9時至下午5時。歡迎諮詢優越健保愛心村讓您稱心的醫療保險。
優越健保愛心村以紅藍卡與白卡長者為核心，特別協助慢性病、體弱及傷殘人士，提供醫療保健、長期護理與社區支持，幫助他們在熟悉環境中安心生活。 兩處社區中心提供健保諮詢、保險辦理、信件翻譯與醫護用品協助，並以普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話服務居民，方便長者就近使用。 新會員可享每月305元OTC、每年585元FLEX卡、無上限牙科、40次針灸、最多32次單程交通及最高五萬元全球緊急醫療保障，部分餘額可累積或結轉。
精華 FAQ
優越健保愛心村以紅藍卡與白卡長者為核心，特別協助慢性病、體弱及傷殘人士，提供醫療保健、長期護理與社區支持，幫助他們在熟悉環境中安心生活。
兩處社區中心提供健保諮詢、保險辦理、信件翻譯與醫護用品協助，並以普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話服務居民，方便長者就近使用。
新會員可享每月305元OTC、每年585元FLEX卡、無上限牙科、40次針灸、最多32次單程交通及最高五萬元全球緊急醫療保障，部分餘額可累積或結轉。
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