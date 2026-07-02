我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

優越健保—愛心村VillageCareMAX聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
優越健保(愛心村)提供Medicare綜合優選計劃，會員不僅費用全免，每月並可以...
優越健保(愛心村)提供Medicare綜合優選計劃，會員不僅費用全免，每月並可以獲得高達$305的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。

優越健保 — 愛心村 VillageCareMAX 是一家以社區為基礎的非營利醫療保險機構。近五十年來，愛心村秉持誠懇、誠信與敬業的精神，為持有紅藍卡（Medicare）及白卡（Medicaid）的年長者，尤其是患有慢性疾病者，提供有針對性且高品質的醫療與照護服務，致力於幫助長者、體弱及傷殘人士解決健康與醫療保健上的困難。

深耕社區服務長者。自2019年於法拉盛成立社區服務中心以來，優越健保─愛心村竭力為社區長者提供專業且全面的健保相關服務，讓居民可就近享受從長期護理、醫療保險諮詢到醫護用品的一站式服務，使罹患多種慢性疾病的長者能夠在熟悉的社區中安心、健康地生活。

2021年，愛心村進一步拓展服務，成立布碌崙社區中心，方便當地民眾辦理保險與相關事務。今年六月，布碌崙中心更喬遷至八大道5315號，擴充服務空間與內容，以滿足社區不斷增長的需求。優越健保愛心村的社區服務人員能以普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話等多種語言，熱情、耐心地為會員與居民提供親切貼心的協助，包括信件翻譯與保險諮詢等服務。

2026年度「優越健保—愛心村」Medicare 綜合優選計劃（MAP）福利亮點。作為紐約州首批綜合健保管理計劃（Medicare Total Advantage, 簡稱 MAP）運營者之一，優越健保 — 愛心村為擁有紅藍卡與白卡的長者提供專業、具針對性的醫療保健與長期護理服務。

2026年度新會員可享以下升級福利：

‧每月 $305 非處方藥（OTC）

可用於購買非處方藥品、食品雜貨、房租／房貸補助、害蟲防治、室內空氣品質用品、加油費及家庭公用事業費（燃氣費、電費、水費及網絡／電訊費）等。今年更新增可用於購買公交及地鐵服務卡。未使用之金額可逐月累積，直至年底。

‧每年 $585（每月$48.75) FLEX福利卡

可用於支付牙科、視力及聽力的額外補助，按月發放，未使用金額可結轉至下月，年底清零。

‧無上限牙科福利

每年享有不限次數的預防性與綜合性牙科服務。

‧針灸治療

每年提供 40 次針灸治療（每月最多 5 次）。            

‧交通福利

　 最多 32 次（單程）非緊急醫療交通服務。              

以及最高$50,000的全球緊急醫療保障。

社區的長者朋友們，您是否已充分利用您的 Medicare 計劃福利？保費、共付額、共保額及扣除額將根據個人所獲取的額外補助等級而有所不同。詳情歡迎親臨優越健保法拉盛或日落公園辦公室，了解更多計劃資訊。VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，辦公時間週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：1-718-517-2600。布碌崙社區中心地址：5315 8th Ave, Brooklyn NY 11220；電話：（718）517-2650 (有中文專員接聽)。週一至週五/每單週六上午9時至下午5時。歡迎諮詢優越健保愛心村讓您稱心的醫療保險。

精華 FAQ

  • 優越健保愛心村以紅藍卡與白卡長者為核心，特別協助慢性病、體弱及傷殘人士，提供醫療保健、長期護理與社區支持，幫助他們在熟悉環境中安心生活。

  • 兩處社區中心提供健保諮詢、保險辦理、信件翻譯與醫護用品協助，並以普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話服務居民，方便長者就近使用。

  • 新會員可享每月305元OTC、每年585元FLEX卡、無上限牙科、40次針灸、最多32次單程交通及最高五萬元全球緊急醫療保障，部分餘額可累積或結轉。

聯邦醫療保險 醫療保險 健保

上一則

漢密爾頓堡陸軍基地鳴禮炮 迎接獨立日期間到訪船艦

下一則

國慶假期 紐約州嚴查酒後、分心駕駛 將增設檢查站
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助

Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助
王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與安森健保6/27共同舉辦夏季家庭同樂日

王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與安森健保6/27共同舉辦夏季家庭同樂日
大華府「老有所樂」結業暨歡慶端午

大華府「老有所樂」結業暨歡慶端午
金色年華老人中心 期待您的加入

金色年華老人中心 期待您的加入

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮