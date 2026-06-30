預早籌劃「生前契約」 如願漫步「善終」路

「生、老、病、死」是任何人皆無法逃避的自然規律。面對這四個人生的必經階段，我們可以從心理調適與實際規劃來著手，讓自己與家人更加安心。對於每個人必須面對的課題，可有想過通過「生前契約」為自己及所愛之人的身後事作準備嗎？當所愛之人離世，家人不得不以悲傷的心境來作出諸多決定，當您事先已準備安排好一切事項，這將大大減輕他們的心理負擔，給予他們更多撫平傷痛的時間；他們也無需問自己是否有做出正確的決定，而是能夠將眼光著重於當下的問題，讓最關心您的人可以為您舉行一場隆重的告別儀式。

「生前契約」是指透過合約預先支付喪葬費用，為自己或家人的「人生終場宴會」作安排。簡單而言，人可以在在生時根據自己的意願、信仰、喜好來安排自身的身後事，例如喪禮的地方、棺木、要求的儀式等都能夠安排到契約中，為自己的最後一程未雨綢繆，讓您的生命得到尊重；該計劃對您的家人同樣極具意義，幫助他們明白您的所需所求，了解到無論生死你們的心都緊緊相連在一起。

中國傳統的「五福」：長壽、富貴、健康、好德、善終。在子孫的環繞下，毫無痛苦、毫無牽掛地含笑逝去是「善終」；舉行一個如自己心願的「葬禮」，為自己人生畫上一個完美的句點也是「善終」；讓子孫重視華人傳統的孝思、讓後輩繼往開來也可說是「善終」的重要組成部份。

每個人都會經歷生老病死，殯葬是人生最後一件大事，與其因為忌諱，事前絕口不提，事到臨頭手足無措，處理失當，以致造成永不可彌補的遺憾，還是應該按照自己的意願，自行計劃後事，生前做好妥善安排？生前契約是一份對自己及家人的保障，一切預先準備，可減輕自己和家人對將來的擔心及苦惱。

Preplan「生前契約」為葬禮信託預付費計劃，由New York State Funeral Directors Association, Inc. 提供支援，並在管理預付費葬禮與喪葬帳戶方面是全美公認的佼佼者。它管理著紐約州為消費者提供服務的五百多家殯儀館的近八萬多個信託帳戶。該信託基金計劃由執照殯儀師及專業知識豐富的員工組成的一流團隊進行專業化管理。

挑選殯儀服務公司(funeral director)，就像選擇醫生或者是律師一樣。可以與funeral director預約見面，討論各種不同種類和專門設計的殯葬服務。一旦決定了各個細節，你的funeral director便會擬定一份事前計劃同意書，以及一張清楚地分類列出收費的帳單讓你過目。所謂「各處鄉村各處例」，各地殯殮儀式均有差別。五福殯儀集團的專業人士，不僅明瞭有關法律及各種不同宗教的有關儀式，也熟悉中華文化特別是中國殯儀風俗，殯儀館的設備、安排也要與此全力配合。

生前契約賦予您預先支付葬禮費用的資格。雖然預先支付葬禮費用並不是必需的，但該計劃卻可以讓您的資金被安全保存在一個賬戶中，防止因通貨膨脹和不可預見的成本增長而引起費用上調，使您的家人不用擔心付款的問題，充分享受因生前契約所包含的便利而帶來的心靈安寧。

在紐約州，事前繳付殯葬儀式費用是十分明智的選擇，你不僅自己選擇如何安排自己的殯葬儀式，讓家人不需要心煩，還可以把你的將要繳付的費用存入非常安全的戶口。紐約州有嚴格的法律保護預付葬禮費用的消費者，要求殯儀館將預付資金存入有利息的、政府支持的信託帳戶中。且紐約預付喪葬費的消費者將享有全國最嚴格的預付法律對其資金的保護。這些法律要求您將 100% 的預付資金存入有利息的、政府(FDIC)支持的信託帳戶。

一旦閣下與我們制定了生前契約，我們將會把閣下的相關資料和最終的意願保存至檔案中；即使閣下更換了居住地點，您的檔案能夠很容易地轉移到美國的任何一家殯儀館。因此無論什麼時候、在哪家殯儀館需要啟用這份計劃，我們都會確保您的計劃始終跟隨您左右。欲了解更多「生前契約」(PrePlan/Prearrangement)財務計劃，請致電專線:(917)833-8198預約洽詢，或瀏覽網頁:www.fookfuneralgroup.com/pre-planning/why-plan-ahead。