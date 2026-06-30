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跨越理與文的無形邊界——記廣州躍華國際學校全能學子梁家樂的“無界”青春

紐約訊
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耀華國際學校高一學生梁家樂持著他的榮譽證書，向鏡頭分享獲獎的喜悅。
耀華國際學校高一學生梁家樂持著他的榮譽證書，向鏡頭分享獲獎的喜悅。

在繁華喧囂的現代社會中，年輕學子面臨著繁重的課業壓力與資訊洪流的衝擊。然而，總有一些優秀少年能在既定的生活軌跡中，以豐富的內心世界開拓更遼闊的人生天地。現年十六歲半、就讀於廣州躍華國際學校高一班的梁家樂同學，正是這樣一位令人矚目的青年才俊。

梁家樂不僅在數學、物理、化學等理科領域表現出色，英語能力優異，更在中文寫作方面展現出超越同齡人的思想深度與文學素養。近日，他創作的散文《心馳處，無邊界》在教育界與文學愛好者之間引發廣泛共鳴。文章圍繞「邊界」與「成長」展開思考，文字細膩流暢，哲理深刻，充分展現了他對世界、自我與人生的獨特理解。

在文中，梁家樂以成長歷程為主線，描繪了自己對世界邊界認知的變化。童年時，他認為世界廣闊無垠，可以容納所有幻想；進入少年階段後，卻逐漸感受到課業、時間與現實帶來的種種限制。這種從理想走向現實的轉變，是許多年輕人成長過程中的共同經歷。然而，他並未停留於迷惘與失落，而是在不斷思考中完成了認知的提升。

他寫道：「原來成長，並不是不斷突破邊界，而是慢慢認清自己的邊界。」這句話展現出難得的成熟與清醒。文章結尾更提出令人深思的感悟：「真正的遼闊，從來不是走過多少地方，而是內心是否裝得下山川湖海，是否容得下人間百態。心若沒有邊界，身處一隅，亦是天涯。」如此豁達而深刻的思考，很難想像出自一位年僅十六歲半的高中生之手。

梁家樂能夠寫出兼具邏輯與思想深度的文章，與其全面均衡的學科素養密不可分。理科訓練培養了他嚴謹的邏輯思維與分析能力，而優秀的中英文能力則拓展了他的視野與表達空間。理性與感性在他身上得到良好的融合，使其文字既富有詩意，又蘊含哲理。

對於正值青春奮鬥期的梁家樂而言，眼前的努力與積累，正如他在文章中所說，是在「積蓄走向遠方的力量」，為未來走向更廣闊的天地做好準備。在廣州躍華國際學校良好的國際化教育環境中，他正以踏實勤奮的態度，不斷充實自己，為夢想奠定堅實基礎。

《世界日報》特別刊載這篇報導，不僅希望向海外華人社區展示新一代優秀學子的風采，更希望給予梁家樂最誠摯的鼓勵與祝福。十六歲半，正是夢想啟航的黃金時期。憑藉過人的天賦、全面的才華以及堅定的信念，相信他未來必將在更廣闊的舞臺上綻放光彩。

世界無垠，探索永無止境。願梁家樂繼續保持對知識的熱愛、對世界的好奇與對理想的追求，在科學與文學的天地間自由翱翔，勇敢突破未知的界限，書寫屬於自己的精彩人生。正如他所寫：「心安處即是歸處。」願他在人生旅途中，始終懷抱山海與星辰，成就更加璀璨而遼闊的未來。電郵[email protected]

精華 FAQ

  • 因為他在數學、物理、化學等理科表現突出，英語能力也佳，同時具備出色的中文寫作能力，能寫出兼具思想深度與文學性的作品。

  • 文章以成長歷程為主線，描寫從幻想世界到面對現實限制的心路轉變，並指出真正的成長是認清邊界、擁抱內心的遼闊。

  • 報導除了介紹梁家樂的才華，也希望向海外華人社區展現新一代學子的風采，並鼓勵他持續熱愛知識、追求理想，邁向更廣闊未來。

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