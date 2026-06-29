近期活動
06月29日（週一）:
●銀髮族有氧塑身課程
Senior Cardio Sculpt
06/29,10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Sunnyside Community Services
43-31 39th St Queens
https://www.nycgovparks.org/
06月30日（週二）:
●布萊恩公園太極拳班
Bryant Park Tai Chi
06/30,7:30 a.m.–8:30 a.m.
Location:Upper Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
07月01日（週三）
●圖書館夏日活動：幼兒歡樂時光
Summer at the Library: Toddler Time
07/01, 10:30am - 11:00am
Location: 25-55 Francis Lewis Blvd
https://www.queenslibrary.org/
07月02日（週四）
●Piano in Bryant Park
布萊恩公園鋼琴演奏會
07/02,12:30 p.m.–2:30 p.m.
Location: Upper Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
07月03日（週五）
●排舞健身課程
Line Dance Fitness
07/03,8:00 a.m.–10:00 a.m.
Location:Handball Court in Betsy Head Park
https://www.nycgovparks.org/
07月04日（週六）
●皇后區家庭露營活動
Family Camping: Queens
07/04,6:00 p.m.–7:00 a.m.
Location: Fort Totten Park Visitors Center
https://www.nycgovparks.org/
07月05日（週日）:
●Solar Astronomy
太陽天文觀測
07/05, 11:00 a.m.–12:00 p.m.
Location:Forest Avenue and Silver Lake Park Road
https://www.nycgovparks.org/
公告內容以健身休閒、親子教育與社區文化活動為主，包含銀髮有氧、太極、幼兒歡樂時光、鋼琴演奏、排舞、家庭露營及太陽天文觀測等，適合不同年齡層參與。 活動集中在6月29日至7月5日，幾乎天天都有安排，且時段涵蓋清晨、上午、下午與夜間，方便民眾依自身作息選擇參加。 多數活動來源為紐約公園局網站，另有一場幼兒歡樂時光來自皇后圖書館。公告也附上對應官方連結，方便讀者查詢細節與報名資訊。
精華 FAQ
公告內容以健身休閒、親子教育與社區文化活動為主，包含銀髮有氧、太極、幼兒歡樂時光、鋼琴演奏、排舞、家庭露營及太陽天文觀測等，適合不同年齡層參與。
活動集中在6月29日至7月5日，幾乎天天都有安排，且時段涵蓋清晨、上午、下午與夜間，方便民眾依自身作息選擇參加。
多數活動來源為紐約公園局網站，另有一場幼兒歡樂時光來自皇后圖書館。公告也附上對應官方連結，方便讀者查詢細節與報名資訊。
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