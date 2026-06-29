06月29日（週一）:

●銀髮族有氧塑身課程

Senior Cardio Sculpt

06/29,10:30 a.m.–11:30 a.m.

Location: Sunnyside Community Services

43-31 39th St Queens

https://www.nycgovparks.org/

06月30日（週二）:

●布萊恩公園太極拳班

Bryant Park Tai Chi

06/30,7:30 a.m.–8:30 a.m.

Location:Upper Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

07月01日（週三）

●圖書館夏日活動：幼兒歡樂時光

Summer at the Library: Toddler Time

07/01, 10:30am - 11:00am

Location: 25-55 Francis Lewis Blvd

https://www.queenslibrary.org/

07月02日（週四）

●Piano in Bryant Park

布萊恩公園鋼琴演奏會

07/02,12:30 p.m.–2:30 p.m.

Location: Upper Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

07月03日（週五）

●排舞健身課程

Line Dance Fitness

07/03,8:00 a.m.–10:00 a.m.

Location:Handball Court in Betsy Head Park

https://www.nycgovparks.org/

07月04日（週六）

●皇后區家庭露營活動

Family Camping: Queens

07/04,6:00 p.m.–7:00 a.m.

Location: Fort Totten Park Visitors Center

https://www.nycgovparks.org/

07月05日（週日）:

●Solar Astronomy

太陽天文觀測

07/05, 11:00 a.m.–12:00 p.m.

Location:Forest Avenue and Silver Lake Park Road

https://www.nycgovparks.org/