紐約法拉盛中心佛教寺院─靜安寺崇拜祖先祈福許願 寄託先人靈灰龕位祭奠

「思親堂」肅穆莊嚴供奉著慈愛菩薩佛像，四壁列席蓮位可供挑選安奉宗親先人蓮牌，琉璃蓮牌尊貴典雅。

祖先宗親的崇拜目的是相信祖先會繼續保佑自己的後代；在大部分不同文化中，祖先崇拜和神靈崇拜不太一樣，對神靈崇拜是希望祈求一些好處，但對祖先的崇拜所展示的是孝道。中國自古以來便有崇拜原始祖先，史前時期如巢氏、燧人氏、伏羲氏、炎帝、黃帝被尊奉為中華民族的人文始祖。

中華民族千百年來推崇「百善孝為先、敬老尊賢」的道德思想，北美紐約市 區法拉盛 中心唯一傳統又肅穆的歸依之地的佛教寺廟─靜安寺（Jing’An Buddhist Temple of Flushing）靠近北方大道的王子街35-22號，鬧中取靜交通便利，提供寄託先人靈灰長久居所，以及親朋好友祭奠先人、敬拜神靈進香祈福許願的清靜之地。

紐約靜安寺樓高五層裝潢莊嚴肅穆，環境清幽宜人，佛像慈悲端莊；靜安寺每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求；寺內靈灰甕龕於不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，一樓牡丹堂(Peony Hall)、二樓春蘭閣(Orchids Pavilion)、三樓梅花園（Garden of Plum Blossom）、頂樓觀音台（Lotus Terrace）。尤其靈灰甕採用純正黃銅鑄造，其獨特設計概念源自靜安寺奠基人陳麥潔明女士遵循佛家的「慎終追遠」之理念有感而發，可證其對先人的敬仰之心。在靜安寺二樓陽台設有敬香、紙錢焚化爐，以便後人民眾進行祭祀。

祖先牌位俗稱神主牌和公媽牌，相傳祖先牌位起源於東漢時期。雖然只是一片木牌，但牌位上卻記載了祖源名分，是相當重要的象徵代表物，因此牌位上的字數、用詞和格式都相當講究和嚴謹。歷代祖先就是我們的長輩，就禮數來說，身為晚輩尊敬歷代祖先本是天經地義，而讓歷代祖先能離苦得樂，更是身為晚輩們應盡之責任，做好祖先超渡，除可一盡身為晚輩的孝道，也讓歷代祖先能有具足的功德力來庇佑子孫後代。

祖先牌位是用上等檜木為原材料精工製作，保留了檜木原有的色彩和特質，以及古樸厚重之感。因應日新潮流趨勢及顧客需求，靜安寺可隨僑胞意願所需提供間隔大小不同龕位，靈活變通的先人靈灰甕/祖先蓮牌多種選配挑選，包括獨立蓮牌龕位、先人蓮牌/靈灰甕龕位、宗族祖先蓮牌/先人親屬靈灰龕位等靈活搭配，家族宗親歸一同處，以便後人拜祭供奉。

中國自古以來，琉璃被譽為佛家七寶之一（金、銀、琉璃、頗梨，硨渠，赤珠，瑪瑙），在亞洲地區一直佔有重要的地位，也被譽為中國五大名器之一（金銀、玉翠、琉璃、陶瓷、青銅）。

因應世人日新思維、潮流趨勢及年輕顧客需求，靜安寺「思親堂」肅穆莊嚴廳堂供奉著慈愛菩薩佛像，四壁列席蓮位可隨人客意願靈活變通提供先人或親朋摯友蓮牌安奉祭拜。琉璃祖先蓮牌典雅時尚，採用上等優良琉璃原材、造工精緻，晶瑩潔亮金碧銘牌盡顯光華絢麗的尊貴質感。

替往生者找尋良好的牌位供奉處，不僅能為他們增添功德，安心西遷極樂世界，同時帶給在世者庇佑與福報。歡迎親臨參觀選擇【聚福祠】奉安祖先牌位，靜安寺不僅提供極佳的環境設備、專業的服務管理，也會定期舉辦祭祀法會、誦經、追思儀式，讓各氏族祖先的靈魂，都能寧靜祥和，聆聽佛法，也方便各位親友隨時進入寺內祭拜自家的祖先。此間不只有祭拜先人的功能，而是傳承世代精神並富含家族情感的團聚之所。

紐約靜安寺地址：35-22 Prince Street, Flushing, NY 11354(靠近北方大道)，每天上午九時至下午六時開放，歡迎大家參觀參拜。欲了解靈灰龕位、先人牌位等服務詳情請至電（866）328-6638洽詢預約。歡迎瀏覽網頁：jingan-temple.org/ny/。

「思親堂」肅穆莊嚴供奉著慈愛菩薩佛像，四壁列席蓮位可供挑選安奉宗親先人蓮牌，琉璃蓮牌尊貴典雅。