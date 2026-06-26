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王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與安森健保6/27共同舉辦夏季家庭同樂日

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王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與安森健保6/27共同舉辦夏季家庭同樂日
王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與安森健保6/27共同舉辦夏季家庭同樂日

王嘉廉社區醫療中心（Charles B. Wang Community Health Center，CBWCHC）、紐約勵馨（Garden of Hope）、Anthem藍十字藍盾健保公司，以及紐約市議員Sandra Ung將於6月27日（星期六）上午11時至下午3時，在法拉盛凱辛娜走廊公園（Colden Street 與 45th Avenue 交會處）共同舉辦「法拉盛夏日家庭日」（Flushing Summer Family Day）。活動內容豐富多元，包含社會福利服務與健康保險資源諮詢、醫療保健資訊、親子互動活動、音樂表演及精彩節目，歡迎社區民眾闔家參與。 本次活動由紐約州眾議員Nily Rozic、皇后區區長Donovan Richards，以及紐約市議員Sandra Ung共同協辦。

紐約勵馨共同副執行長Amy Tai與Lynn Cai表示：「紐約勵馨很榮幸共同舉辦一年一度的夏日家庭日活動，凝聚家庭情感並促進社區團結。我們感謝王嘉廉社區醫療中心與安森健保的支持，讓活動得以順利舉行。紐約勵馨每年服務超過1,000位性別暴力倖存者，同時提供多元的家庭支持服務，包括親職教育與家庭輔導。此次活動提供居民認識家庭支持及健康資源的寶貴機會，我們也很高興延續這項傳統，與社區共同歡慶夏季來臨。」

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書 (Kaushal Challa) 表示：「我們非常高興共同舉辦年度夏日家庭日活動，這也展現了本中心致力提供高品質、可負擔醫療服務的使命。活動讓我們有機會將社區家庭與各類服務機構連結，使健康資訊與重要資源更容易被民眾取得。每年我們都期待透過這項活動，為社區帶來充滿歡樂、互動且令人難忘的體驗。」

Anthem藍十字藍盾健保公司總裁暨執行長Christy Valentine Theard 醫生表示:「回顧王嘉廉社區醫療中心的發展歷程，從50多年前透過街頭義診與健康教育服務社區，到今日成為舉足輕重的醫療機構，令人深感敬佩。我們很榮幸能與王嘉廉社區醫療中心及希望花園攜手舉辦法拉盛夏日家庭日。這項活動充分展現醫療中心的核心使命——將重要健康資源與文化連結帶給法拉盛及周邊地區數以百計的家庭。今年我們也一同慶賀醫療中心獲得曼哈頓與皇后區社區醫療中心最高榮譽肯定。」

皇后區區長理查茲（Donovan Richards Jr.）表示：「紐約勵馨(Garden of Hope) 是一個卓越的機構，長期協助無數皇后區家庭。因此，我非常榮幸再次與多個優秀的社區夥伴共同協辦夏日家庭日活動。沒有比參與這場促進家庭和諧、推動社區發展的活動，更好的方式來迎接美好的夏季。」

市議會副領袖黃敏儀表示：「我非常高興再次在Kissena Corridor Park舉辦法拉盛夏日家庭日。每年活動都吸引來自社區各地的家庭齊聚一堂，共同交流、慶祝並獲取實用資源。許多人因費用、語言障礙或資訊不足而無法接觸所需服務，而這類活動正能有效縮短這些落差，讓資源更具可近性、文化敏感度與社區連結性。我誠摯邀請大家與家人朋友一起來到公園，在享受戶外時光的同時，也學習如何實踐更健康、更平衡且更全面的生活方式。」

精華 FAQ

  • 活動將於6月27日星期六上午11時至下午3時，在法拉盛凱辛娜走廊公園舉行，地點位於Colden Street與45th Avenue交會處，歡迎居民攜家帶眷參加。

  • 現場將設有社會福利與健康保險資源諮詢、醫療保健資訊、親子互動活動，以及音樂表演與精彩節目，讓民眾在輕鬆氛圍中獲得實用服務。

  • 主辦單位包括王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與Anthem藍十字藍盾健保公司，並由市議員Sandra Ung、Nily Rozic與皇后區區長Donovan Richards共同協辦。

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