免動刀重塑自信笑容新蜂活動假牙實驗室 專業訂製找回咀嚼力

新蜂活動假牙實驗室負責人親力親為，為客戶提供最專業、貼心的假牙訂製服務與諮詢。

現代人越來越重視牙齒健康與美觀，缺牙不僅影響儀容，更會影響日常飲食與整體健康。面對缺牙困擾，常見的解決方案包含牙套、植牙與活動假牙。相較於耗時且收費高昂的植牙，或需要修磨真牙的牙套，「活動假牙」因免動手術、清潔方便且價格親民，成為多顆缺牙或因身體狀況不適合植牙患者的最佳選擇。

位於法拉盛 交通樞紐的新蜂活動假牙實驗室，秉持「專業貼心、品質至上」的宗旨，為紐約僑胞提供一站式專業服務。店內有專人為客戶進行詳細牙齒檢查、精準模型訂製與調色試戴。透過高效專業的技術，只需約一週即可完成專屬假牙。

活動假牙類型多元，滿足不同需求：

1. 局部活動假牙： 適合尚保有部分健康真牙的患者，利用金屬或樹脂牙鉤固定於鄰近真牙上，提供穩固咬合力。

2. 傳統全口活動假牙： 專為全口無牙患者設計，利用口腔內的「負壓/類真空」原理吸附於牙床上。

3. BPS吸附式全口假牙： 為進階版全口假牙，採用特殊印模技術與精密材質，大幅提升吸附力與配戴舒適度。

4. 覆蓋式活動假牙（植牙輔助）： 透過微創手術於齒槽骨植入2至4顆人工植牙作為穩固支點（鈕扣或磁吸式），極大化假牙穩定度。

【專家提醒：配戴與保養四大須知】

為確保假牙壽命與口腔健康，新蜂專家提醒患者注意以下保養要點：

1. 養成清潔習慣： 切勿戴著假牙入睡。每餐飯後及睡前務必取下，使用清水與軟毛牙刷（或專用清潔錠）輕柔刷洗。

2. 避免受損變形： 嚴禁使用熱水燙洗或化學藥劑浸泡；同時應避免啃咬硬物，以免樹脂材質斷裂。

3. 度過適應期： 初期配戴難免產生異物感或短暫發音不順，建議先從軟質食物開始慢慢適應。

4. 定期回診調整： 隨著配戴時間拉長，牙床骨質會自然吸收導致假牙鬆動。若出現咬合疼痛或牙鉤鬆脫，請務必回診微調。

【新蜂活動假牙實驗室 聯絡資訊】

地址：156-13 Northern Blvd unit B, Flushing, NY 11354

電話：(929) 488-2623。

新蜂活動假牙實驗室負責人親力親為，為客戶提供最專業、貼心的假牙訂製服務與諮詢。