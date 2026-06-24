中國國民黨精神黨員委員會成立 向鄭麗文報備

中國國民黨精神黨員委員會組織成立公告

（2026年6月18日）

一、依據中國國民黨先主席蔣經國時代第十一次代表大會黨章第二章第七條的規定：“大陸地區反對共產制度，認同三民主義，志願與本党共同致力國家統一者，均視為本党之精神黨員”，及現行黨章同章同條之規定，我中國國民黨精神黨員委員會組織宣告在美國大洛杉磯地區成立，並已向中國國民黨中央委員會鄭麗文主席和中國國民黨駐美國總支部報備。

二、中國國民黨精神黨員委員會尊奉先總理孫中山先生為最高精神領袖，謹遵其遺囑，並遵照先總理孫中山先總裁蔣中正一貫的對中國共產黨之方針：凡中共接受實行合於民族、民權、民生三民主義之政策作為，中國國民黨精神黨員委員會良可贊成合作之；凡中共違反毀壞三民主義之政策作為，我中國國民黨精神黨員委員會則必聲討反對之。

三、中國國民黨精神黨員委員會敦促中國共產黨牢記並實行其曾向中國國民黨和中國人民所立的誓言：“孫中山先生的三民主義為今日中國之必須。本黨願為其徹底的實現而奮鬥”。中共對此已背誓經年，今日不可繼續失信於中國人民。

四、一國良制，民主憲政，造福全中國全世界人民，方為中華民族復興之最高標準。中國國民黨精神黨員委員會將勇敢分擔孫中山先生賦予中國國民黨的三民主義歷史責任：一為中華民族的復興，二為全中國人民的民主權利，三為中國人民的民生幸福和世界和平，推動國共兩黨及全中國海內外一切愛國黨派愛國力量，共同為締造一個民主和平統一的全新的全民共和國而奮鬥。

五、我們呼籲：中國國內及港澳地區，美歐全球，一切當年中國國民黨後人之“藍二代”，藍三代、藍N代牢記三民主義，莒憶不忘，志願襲其先輩之箕裘蹤其先輩之事業者，請著先鞭，速速雲集到我中國國民黨精神黨員委員會之旗下來；

我們呼籲：中國國內及港澳地區，美歐全球，一切中國共產黨後人之“紅二代”，紅三代、紅N代們，接受三民主義，愧其先輩失信于中國人民，於今不甘藍後，志願並肩藍輩同志，為中國實現三民主義者，亦請奮足爭先，速速雲集到我中國國民黨精神黨員委員會之旗下來；

我們呼籲：中國國內及港澳地區，美歐全球，一切無黨派民主人士及其後人，尊崇孫中山先生，服膺三民主義者，為我中華民族偉大民族復興計，亦請慨然肯來，或公開或秘密速速雲集到我中國國民黨精神黨員委員會之旗下來；

我們呼籲，臺灣地區，一切中國國民黨資深黨員軍政各界名士，願繩其祖武扶持後人，續其三民主義薪火者，恭請棨戟遙臨，多多惠任我中國國民黨精神黨員委員會之顧問是謝。

六、中國國民黨精神黨員委員會設主任委員一人，副主任委員數人，及委員若干。組織守則另定。

嗚呼，“魴魚赬尾，國事如燬”。睨此環宇陵谷崩替台海危急之秋，是分是統，是戰是和，是續千年之專制是成新興之民主，狂瀾之下，誰能砥柱于中流，首當其衝？

中國國民黨精神黨員委員會公告

委員會發起人：王希哲、鄭存柱、黃華

榮譽主任委員：王炳章

2026年6月18日

委員會聯絡郵箱：[email protected]

中國國民黨精神黨員委員會組織模式及守則

依據中國國民黨先主席蔣經國先生提議發展中國國民黨精神黨員之宗旨，制定本組織模式及守則如下

一、中國國民黨精神黨員委員會組織分實體組織與單兵個人兩種形式存在。

二、中國國民黨精神黨員委員會中樞機關為實體組織。由主任委員、副主任委員、委員、顧問和各功能工作組成員組成。

三、接受中國國民黨精神黨員委員會組織公告的各地成員，可在各所在城市地區自行組織中國國民黨精神黨員委員會當地分會。分會亦是實體組織。成立後，聯繫報備中國國民黨精神黨員委員會中樞機關，接受指導。一切活動獨立自治。若一地發生多個分會，由中樞機關據報備時間順序分授第一第二分會等名義。

四、接受中國國民黨精神黨員委員會組織公告，堅定服膺孫中山先生三民主義的一切個人，主要包括中國國內人士，可以公開承認自己是中國國民黨精神黨員，更可個人私心承認自己是中國國民黨精神黨員。不必聯絡入冊中國國民黨精神黨員委員會中樞機關，但可突破封鎖，閱讀中國國民黨精神黨員委員會網站，積極主動設立自己的宣傳場地，人人都是宣傳員。以和平講理非暴力的各種方式各種名義在國內宣傳三民主義，反對台海戰爭，呼籲以民主、和平的原則改造中國，達致國家的統一。

五、中國國民黨精神黨員委員會願接受中國國民黨中央的指導，願與中國國民黨各地方組織交流合作，應邀列席其各級會議，但保持政治獨立，堅守全中華民族全中國人民利益的立場，不是中國國民黨的附庸。

六、中國國民黨精神黨員委員會及各地分會將積極開展對以美國為主及世界各大國的外交公關活動，促其在與中國政府的交流中，提出中共所要的統一必須在民主、和平兩原則基礎上才能獲得世界主流的認可。

七、中國國民黨精神黨員委員會設非營利組織捐款帳號。懇請一切銜志三民主義光耀中國的人士積極樂捐，支持我們，攜手完成孫中山先生百餘年願景。（捐款資訊：Spiritual Members Committee of Chinese KMT.

Bank of America。A/C:3252 1957 0750

Routing:121000358)

八、為穩定中國國民黨精神黨員委員會的工作，在一兩年內，其中樞機關和各分會領導機關，暫不作選舉更變。其他細節，逐步完善。

如上約法八章，中國國民黨精神黨員委員會，各地分會，國內外各單兵精神黨員，務請熟記並努力實行之。

2026年6月18日